La UEFA Nations League 2026/27 prosegue con uno dei match più interessanti dell’ultima giornata. Martedì 17 novembre 2026 si affrontano infatti Galles e Portogallo, nella sesta giornata del Gruppo 4 della Lega A, che comprende anche Norvegia e Danimarca. Il calcio d’inizio al Cardiff City Stadium di Cardiff Copenaghen è fissato per le ore 20.45.
Prosegue così la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, che si concluderà ancora una volta con le Finals. La competizione presenta anche alcune novità rispetto al passato, con un cambio di regolamento introdotto in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dall’edizione 2028/29.
Il Gruppo 4 della Lega A vede al momento il Portogallo al primo posto con 12 punti, al secondo posto c’è la Danimarca con 9 punti, segue la Norvegia sempre con 6 punti e infine il Galles a quota 3. La formazione portoghese è matematicamente ai quarti di finale e passerà come primo se eviterà la sconfitta contro il Galles oppure se la Danimarca non batterà la Norvegia.
Dove vedere Galles Portogallo tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Galles-Portogallo, match valido per la sesta e ultima giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà al Cardiff City Stadium a Cardiff il 17 novembre 2026, con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.
La sfida sarà visibile quindi per gli abbonati Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go.
In particolare, Galles-Portogallo sarà trasmessa su Sky Sport 251, con la telecronaca affidata a Nicola Roggero. Gli abbonati potranno quindi seguire il match sia tramite televisore sia attraverso i dispositivi compatibili con i servizi streaming di Sky.
L’appuntamento è dunque fissato per la serata di lunedì 17 novembre: calcio d’inizio alle 20.45, diretta su Sky Sport 251 e in streaming streaming tramite Sky.