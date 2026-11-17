La UEFA Nations League 2026/27 prosegue con uno dei match più interessanti dell’ultima giornata. Martedì 17 novembre 2026 si affrontano infatti Danimarca e Norvegia , nella sesta giornata del Gruppo 4 della Lega A, che comprende anche Portogallo e Galles . Il calcio d’inizio allo stadio Parken a Copenaghen è fissato per le ore 20.45 .

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La sfida sarà visibile quindi per gli abbonati Sky Sport ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go .

In particolare, Danimarca-Norvegia sarà trasmessa su Sky Sport Max e Cielo, con la telecronaca affidata a Federico Zancan, con commento di Massimo Gobbi. Gli abbonati potranno quindi seguire il match sia tramite televisore sia attraverso i dispositivi compatibili con i servizi streaming di Sky.

L’appuntamento è dunque fissato per la serata di lunedì 17 novembre: calcio d’inizio alle 20.45, diretta su Sky Max e Cielo e in streaming streaming tramite Sky.