La UEFA Nations League 2026/27 prosegue con uno dei match più interessanti dell’ultima giornata. Martedì 17 novembre 2026 si affrontano infatti Danimarca e Norvegia, nella sesta giornata del Gruppo 4 della Lega A, che comprende anche Portogallo e Galles. Il calcio d’inizio allo stadio Parken a Copenaghen è fissato per le ore 20.45.
Prosegue così la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, che si concluderà ancora una volta con le Finals. La competizione presenta anche alcune novità rispetto al passato, con un cambio di regolamento introdotto in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dall’edizione 2028/29.
Il Gruppo 4 della Lega A vede al momento il Portogallo al primo posto con 12 punti, al secondo posto c’è la Danimarca con 9 punti, segue la Norvegia sempre con 6 punti e infine il Galles a quota 3.
Dove vedere Danimarca Norvegia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Danimarca-Norvegia, match valido per la sesta e ultima giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà allo stadio Parken a Copenaghen il 17 novembre 2026, con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.
La sfida sarà visibile quindi per gli abbonati Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go.
In particolare, Danimarca-Norvegia sarà trasmessa su Sky Sport Max e Cielo, con la telecronaca affidata a Federico Zancan, con commento di Massimo Gobbi. Gli abbonati potranno quindi seguire il match sia tramite televisore sia attraverso i dispositivi compatibili con i servizi streaming di Sky.
L’appuntamento è dunque fissato per la serata di lunedì 17 novembre: calcio d’inizio alle 20.45, diretta su Sky Max e Cielo e in streaming streaming tramite Sky.
Dove vedere Danimarca Norvegia gratis?
La partita tra Danimarca e Norvegia sarà visibile anche in chiaro su Cielo. Gli spettatori potranno quindi seguire il match in diretta e gratuitamente sul canale televisivo.
Per chi preferisse seguire Danimarca Norvegia in streaming, l’incontro tra le due squadre sarà anche disponibile tramite PC, smartphone e tablet gratuitamente attraverso il sito ufficiale di Cielo TV.