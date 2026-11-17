Il futuro di San Siro passa dal progetto del nuovo stadio di Inter e Milan, ma nel frattempo l’attuale Giuseppe Meazza continua a generare risultati economici positivi. M-I Stadio, la società partecipata pariteticamente dai due club per la gestione dell’impianto, ha chiuso anche l’esercizio al giugno 2026 con ricavi in crescita e un risultato netto positivo, confermando il percorso di sviluppo delle attività commerciali avviato negli ultimi anni.

Il bilancio – consultato da Calcio e Finanza – si inserisce in una fase di trasformazione per l’impianto milanese, passato dalla proprietà del Comune a quella della società costituita da Inter e Milan per il nuovo progetto. Un cambiamento che ha comportato anche la revisione degli accordi per la gestione dello stadio, garantendo a M-I Stadio la possibilità di proseguire le proprie attività nei prossimi anni. Intanto, a sostenere i risultati economici sono stati soprattutto gli eventi corporate, il museo e i tour, oltre al contributo della stagione concertistica.