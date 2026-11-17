Il derby della Capitale riaccende in parte l’entusiasmo dei tifosi della Lazio. In vista della sfida contro la Roma – scontro che sarà di altissima classifica -, in programma il prossimo 13 dicembre alle 12.30 allo stadio Olimpico, cresce il numero di sostenitori biancocelesti che hanno già assicurato la propria presenza sugli spalti. Un dato particolarmente significativo considerando le difficoltà registrate finora dal club sul fronte dell’affluenza nelle gare casalinghe.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, è stata raggiunta quota 25mila spettatori per il derby, considerando i biglietti venduti e le diverse formule di abbonamento. Nel dettaglio, sono oltre 17mila i tagliandi singoli staccati, ai quali si aggiungono circa 4.500 abbonati della stagione in corso e altri 3.500 tifosi che hanno aderito al Pack 3, il pacchetto a prezzi agevolati che comprende le sfide casalinghe contro Lecce, Atalanta e Roma.
Numeri che rappresentano un segnale positivo per la società biancoceleste, soprattutto alla luce dell’andamento delle presenze all’Olimpico in questa prima parte di stagione. Secondo le stime elaborate da Calcio e Finanza, la Lazio ha registrato finora una media di quasi 12mila spettatori a partita, dato che colloca il club al 17° posto in Serie A. Ancora più significativo il tasso di riempimento dell’impianto, fermo al 17%, il valore più basso tra tutte le società del massimo campionato. La sfida contro i giallorossi potrebbe dunque rappresentare un’occasione per invertire la tendenza.
Nel frattempo, prosegue la vendita dei tagliandi. Dopo la conclusione della seconda fase, riservata agli abbonati della stagione 2025/26, è partita alle 16 di lunedì 16 novembre la fase dedicata ai possessori delle fidelity card Lazio Eagle Card e Millenovecento, che resterà aperta fino alle 23.59 di domenica 22 novembre. La vendita libera, aperta a tutti i tifosi e per tutti i settori dello stadio, prenderà invece il via martedì 24 novembre alle ore 11.
Intanto, si avvicina anche l’apertura della vendita dei biglietti per la Supercoppa italiana, che vedrà la Lazio affrontare l’Inter il prossimo 22 dicembre a San Siro. Per la sfida, ai sostenitori biancocelesti sarà destinata circa metà della capienza dello stadio milanese, per un totale di circa 30mila posti.