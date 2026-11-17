Il derby della Capitale riaccende in parte l’entusiasmo dei tifosi della Lazio. In vista della sfida contro la Roma – scontro che sarà di altissima classifica -, in programma il prossimo 13 dicembre alle 12.30 allo stadio Olimpico, cresce il numero di sostenitori biancocelesti che hanno già assicurato la propria presenza sugli spalti. Un dato particolarmente significativo considerando le difficoltà registrate finora dal club sul fronte dell’affluenza nelle gare casalinghe.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, è stata raggiunta quota 25mila spettatori per il derby, considerando i biglietti venduti e le diverse formule di abbonamento. Nel dettaglio, sono oltre 17mila i tagliandi singoli staccati, ai quali si aggiungono circa 4.500 abbonati della stagione in corso e altri 3.500 tifosi che hanno aderito al Pack 3, il pacchetto a prezzi agevolati che comprende le sfide casalinghe contro Lecce, Atalanta e Roma.