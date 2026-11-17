L’avvio dell’aumento di capitale della Juventus pesa sull’andamento del titolo bianconero a Piazza Affari. Nelle prime due sedute della settimana, le azioni del club hanno registrato un calo significativo, in concomitanza con l’avvio della negoziazione separata dei diritti di opzione legati all’operazione di rafforzamento patrimoniale deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Nel dettaglio, il titolo Juventus ha aperto la seduta di lunedì 16 novembre a 1,22 euro per azione, per poi chiudere nella giornata odierna, martedì 17 novembre, a 1,11 euro, registrando una flessione complessiva del 9% rispetto al prezzo di apertura della prima giornata.
A influenzare l’andamento delle quotazioni è stato soprattutto l’avvio dell’aumento di capitale da circa 200 milioni di euro, partito lunedì. Nella prima seduta, le vendite si sono concentrate in particolare sui diritti di opzione, identificati sul mercato come Juventus FC Aa, che hanno registrato ribassi fino al 42,3%, scendendo intorno a 0,078 euro.
Dal 16 novembre, infatti, i diritti vengono negoziati separatamente dalle azioni della Juventus. Il loro distacco comporta anche un adeguamento tecnico del prezzo del titolo, che da lunedì viene scambiato senza incorporare il valore dei diritti stessi. Per questo motivo, la variazione delle quotazioni azionarie non equivale necessariamente a una perdita di pari entità per gli azionisti che hanno ricevuto i diritti di opzione.
L’operazione è stata deliberata dal CdA bianconero il 12 novembre 2026, attraverso l’esercizio parziale della delega fino a 250 milioni di euro conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti dello scorso 3 novembre.
Nel dettaglio, l’aumento di capitale prevede l’emissione di un massimo di 208,5 milioni di nuove azioni, offerte agli azionisti al prezzo unitario di 0,96 euro, nel rapporto di una nuova azione ogni due già possedute. Il prezzo di sottoscrizione incorpora uno sconto del 28,36% rispetto al valore teorico dell’azione dopo lo stacco del diritto, calcolato sulla base della quotazione del 12 novembre.
I diritti di opzione potranno essere negoziati in Borsa fino a mercoledì 25 novembre, mentre il termine per il loro esercizio è fissato a martedì 1° dicembre 2026.
Come spiegato dalla stessa Juventus, l’operazione è finalizzata al rafforzamento patrimoniale e al sostegno degli obiettivi strategici e di sviluppo del club, con particolare attenzione al «progressivo consolidamento dell’equilibrio economico-finanziario», anche in funzione del rispetto dei parametri previsti dalle normative UEFA e FIGC.
Un ruolo centrale sarà ricoperto da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il 65,4% del capitale della Juventus. L’azionista di maggioranza si è già impegnato a sottoscrivere la propria quota dell’aumento, pari a circa 131 milioni di euro, e a rilevare anche le eventuali azioni che dovessero rimanere inoptate al termine dell’offerta.