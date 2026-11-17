Dal 16 novembre, infatti, i diritti vengono negoziati separatamente dalle azioni della Juventus. Il loro distacco comporta anche un adeguamento tecnico del prezzo del titolo , che da lunedì viene scambiato senza incorporare il valore dei diritti stessi. Per questo motivo, la variazione delle quotazioni azionarie non equivale necessariamente a una perdita di pari entità per gli azionisti che hanno ricevuto i diritti di opzione.

A influenzare l’andamento delle quotazioni è stato soprattutto l’avvio dell’aumento di capitale da circa 200 milioni di euro , partito lunedì. Nella prima seduta, le vendite si sono concentrate in particolare sui diritti di opzione, identificati sul mercato come Juventus FC Aa, che hanno registrato ribassi fino al 42,3%, scendendo intorno a 0,078 euro.

Come spiegato dalla stessa Juventus, l’operazione è finalizzata al rafforzamento patrimoniale e al sostegno degli obiettivi strategici e di sviluppo del club, con particolare attenzione al «progressivo consolidamento dell’equilibrio economico-finanziario», anche in funzione del rispetto dei parametri previsti dalle normative UEFA e FIGC.

Un ruolo centrale sarà ricoperto da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il 65,4% del capitale della Juventus. L’azionista di maggioranza si è già impegnato a sottoscrivere la propria quota dell’aumento, pari a circa 131 milioni di euro, e a rilevare anche le eventuali azioni che dovessero rimanere inoptate al termine dell’offerta.