Del progetto della Lazio per lo stadio Flaminio è tornato a parlare l’assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato. «Posso senz’altro dire che il progetto è molto avanzato e, a differenza di quanto detto da tanti, è un progetto serio», le parole dell’assessore al Foglio.
«Si è conclusa la prima conferenza dei servizi – ha continuato Onorato –, con alcuni rilievi della Sovrintendenza statale, ai quali la Lazio ha risposto. Adesso stiamo aspettando che risponda a sua volta il ministero per poter completare l’iter. Se nei prossimi giorni la Sovrintendenza risponde e la Lazio adegua il progetto e il piano economico-finanziario, noi entro Natale possiamo chiudere l’iter per arrivare alla dichiarazione di interesse pubblico».
L’assessore Onorato ha poi parlato delle intimidazioni nei confronti del patron della Lazio Claudio Lotito, per cui sono andate a processo 22 persone: «Intollerabili e ingiustificabili, persino con minacce di morte al figlio, gli sono solidale e penso faccia bene ad avere il coraggio di andare contro chi utilizza la curva per fare pressioni indebite. Parte delle curve è criminale».
Sullo sciopero del tifo: «Quando ho tempo, io allo stadio ci vado insieme alle mie figlie: non vorrei che perdessero la passione per il biancazzurro, penso però che il presidente debba fare uno sforzo verso centinaia di migliaia di tifosi per bene. Da uomo delle istituzioni farei una cosa inopportuna. È un peccato che ci sia questa protesta proprio ora che la Lazio è prima in classifica».
«C’è anche tanta gente, non ultrà, che non va allo stadio perché si sente tradita da Lotito – ha sottolineato Onorato –. Verso queste persone sarebbe bello se il presidente facesse un gesto di distensione. La stragrande maggioranza delle persone sane che amano la Lazio in questo momento sta soffrendo. È evidente che serve anche alla società distinguere tra il tifo malato e quello sano». Fra chi protesta c’è anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: «Fossi stato in lui non sarei entrato in questa polemica. Penso sia una questione interna alla destra che però danneggia la comunità del tifo laziale».
Onorato però riconosce anche numerosi meriti a Lotito nella sua gestione della Lazio: «Lotito ha avuto il grande merito, sin dall’inizio della sua presidenza alla Lazio, nel 2004, di distinguere con nettezza la parte sana del tifo dalle infiltrazioni criminali. Anche per questo sarebbe bello che oggi tendesse una mano verso i primi per superare un clima che fa solo male alla squadra: un calcio senza tifosi è davvero triste».
Sulle frange violente del tifo organizzato: «Mi chiedo perché il governo Meloni non faccia qualcosa di veramente incisivo per intervenire su tantissimi gruppi ultrà che hanno interessi illeciti e tendono a fare pressioni indebite sulle presidenze. Non solo su Lotito, ma penso a quello che è avvenuto al Lecce, all’Inter, al Milan, alla Juve o in altri comuni con squadre più piccole. Avere il coraggio di prendere le distanze da questi gruppi organizzati nel calcio di oggi è molto complesso. Anche perché le contiguità con la destra sono note».
«Se vogliamo un calcio all’altezza delle sfide internazionali – conclude Onorato –, il merchandising deve essere appannaggio delle società e Lotito fece benissimo a toglierlo agli Irriducibili. È una voce importante che consente ai club di realizzare ricavi che possono poi essere reinvestiti nella crescita della squadra».