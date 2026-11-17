«Si è conclusa la prima conferenza dei servizi – ha continuato Onorato –, con alcuni rilievi della Sovrintendenza statale, ai quali la Lazio ha risposto. Adesso stiamo aspettando che risponda a sua volta il ministero per poter completare l’iter. Se nei prossimi giorni la Sovrintendenza risponde e la Lazio adegua il progetto e il piano economico-finanziario , noi entro Natale possiamo chiudere l’iter per arrivare alla dichiarazione di interesse pubblico ».

Del progetto della Lazio per lo stadio Flaminio è tornato a parlare l’assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato . «Posso senz’altro dire che il progetto è molto avanzato e, a differenza di quanto detto da tanti, è un progetto serio», le parole dell’assessore al Foglio.

L’assessore Onorato ha poi parlato delle intimidazioni nei confronti del patron della Lazio Claudio Lotito, per cui sono andate a processo 22 persone: «Intollerabili e ingiustificabili, persino con minacce di morte al figlio, gli sono solidale e penso faccia bene ad avere il coraggio di andare contro chi utilizza la curva per fare pressioni indebite. Parte delle curve è criminale».

Sullo sciopero del tifo: «Quando ho tempo, io allo stadio ci vado insieme alle mie figlie: non vorrei che perdessero la passione per il biancazzurro, penso però che il presidente debba fare uno sforzo verso centinaia di migliaia di tifosi per bene. Da uomo delle istituzioni farei una cosa inopportuna. È un peccato che ci sia questa protesta proprio ora che la Lazio è prima in classifica».

«C’è anche tanta gente, non ultrà, che non va allo stadio perché si sente tradita da Lotito – ha sottolineato Onorato –. Verso queste persone sarebbe bello se il presidente facesse un gesto di distensione. La stragrande maggioranza delle persone sane che amano la Lazio in questo momento sta soffrendo. È evidente che serve anche alla società distinguere tra il tifo malato e quello sano». Fra chi protesta c’è anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: «Fossi stato in lui non sarei entrato in questa polemica. Penso sia una questione interna alla destra che però danneggia la comunità del tifo laziale».