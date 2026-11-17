Nell’attesa che si compiano i prossimi passi per il nuovissimo Generali Stadium, San Siro continua a rappresentare una fonte di ricavi per Inter e Milan, non soltanto attraverso le attività sportive e commerciali che si svolgono all’interno dell’impianto. M-I Stadio, la società partecipata pariteticamente dai due club per la gestione del Giuseppe Meazza, ha infatti deliberato la distribuzione di un dividendo ai propri soci, come emerge dal verbale dell’assemblea che ha approvato il bilancio al giugno 2026.

La decisione si inserisce in un contesto di risultati economici positivi per la società (come dimostrano anche i dati del bilancio svelati da Calcio e Finanza), che negli ultimi anni ha rafforzato la propria capacità di generare utili e liquidità grazie allo sviluppo delle attività commerciali, dei concerti e dei servizi legati alla gestione dell’impianto. Un percorso proseguito anche nell’ultimo esercizio, caratterizzato dal passaggio di proprietà dello stadio e dalla revisione degli accordi contrattuali con i due club.