Quanto è costato realmente Djed Spence all’Inter? L’esterno inglese è arrivato in nerazzurro dal Tottenham durante la sessione estiva di calciomercato, con il compito decisamente non semplice di sostituire un punto fermo come Denzel Dumfries nello scacchiere di Cristian Chivu. L’affare si è concluso attraverso un’operazione a titolo definitivo che prevede una struttura economica articolata. Oltre al corrispettivo garantito, l’accordo tra i due club comprende una serie di bonus legati ai risultati della squadra e al rendimento individuale del calciatore e una clausola che consentirà agli Spurs di beneficiare di un’eventuale rivendita.

I dettagli emergono da documenti ufficiali siglati da Inter e Tottenham, visionati da Calcio e Finanza, che definiscono le condizioni economiche dell’affare, le modalità di pagamento e i meccanismi attraverso i quali il costo complessivo dell’operazione potrebbe aumentare. Particolarmente articolato il sistema dei premi, che tiene conto sia dei risultati ottenuti dai nerazzurri nelle competizioni nazionali ed europee, sia dell’effettivo impiego di Spence.