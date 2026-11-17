La retrocessione in Serie B ha segnato la prima stagione interamente sotto la gestione di Presidio Investors all’Hellas Verona. Il fondo statunitense, che ha acquisito il club da Maurizio Setti nel gennaio 2025, si trova ora ad affrontare la sfida del ritorno nella massima serie, portando avanti parallelamente i progetti di sviluppo della società. Tra questi figura anche il piano per la realizzazione di un nuovo stadio nell’area del Bentegodi, per il quale il club ha presentato uno studio di fattibilità nell’ambito del percorso che guarda anche agli Europei del 2032.

In questo contesto si inserisce il bilancio al 30 giugno 2026 dell’Hellas Verona, il primo relativo a un esercizio interamente gestito dalla proprietà americana. I documenti ufficiali, consultati da Calcio e Finanza, mostrano un miglioramento del risultato economico, sostenuto soprattutto dai maggiori proventi legati alla gestione dei calciatori. Dalla documentazione emergono inoltre i dettagli dei compensi previsti per Italo Zanzi, presidente esecutivo del club, con una retribuzione articolata tra componente fissa e premi legati al raggiungimento di specifici obiettivi.