Nuovo investimento nel settore dello sport per Andrea Agnelli e Giorgio Chiellini. Gamma Waves Partners, la piattaforma di investimento fondata dall’ex presidente della Juventus insieme all’ex capitano bianconero (e attuale dirigente della Juve) e a Rocco Benetton, ha guidato un round di finanziamento da 20 milioni di dollari in MatchWornShirt (MWS), società olandese specializzata nelle aste online di maglie indossate durante le partite e altri memorabilia sportivi autenticati. L’operazione punta a sostenere la crescita internazionale della piattaforma, con particolare attenzione all’espansione negli Stati Uniti. L’investimento si inserisce nella strategia di Gamma Waves Partners, che guarda alle opportunità di business all’incrocio tra sport, tecnologia, media e coinvolgimento dei tifosi.

Al round partecipano anche altri investitori legati al mondo dello sport internazionale. Tra questi figurano 35V, la società di investimento di Kevin Durant e Rich Kleiman, e Pacers Sports & Entertainment, il gruppo proprietario degli Indiana Pacers della NBA e delle Indiana Fever della WNBA. Presenti inoltre Joyned Capital, club di investimento privato per atleti professionisti di cui fanno parte i fratelli Jurriën e Quinten Timber, e investitori individuali come John Terry, ex capitano del Chelsea e della Nazionale inglese, e Tosin Adarabioyo, difensore del Tottenham e fondatore di The Huddle FC. MatchWornShirt, il business delle maglie indossate in partita Fondata nei Paesi Bassi nel 2017, MatchWornShirt ha sviluppato un modello di business basato sulla commercializzazione attraverso aste online di maglie e altri oggetti sportivi utilizzati dagli atleti durante le competizioni. La società collabora oggi con oltre 450 club e organizzazioni sportive, tra cui Chelsea, Paris Saint-Germain e Milan, oltre alla Major League Soccer e a diverse franchigie NBA. La piattaforma conta più di 800mila account di collezionisti e opera anche in discipline diverse dal calcio, tra cui basket, rugby, cricket e ciclismo. Il punto centrale del modello è l’autenticazione dei prodotti. Attraverso una tecnologia proprietaria denominata Fabricks, la società associa agli oggetti un certificato digitale che ne attesta l’origine e l’utilizzo durante le partite, elemento determinante per un mercato nel quale provenienza ed esclusività incidono sul valore dei beni. Secondo le previsioni aziendali, nel corso del 2026 MatchWornShirt metterà all’asta oltre 100mila articoli, con prezzi che possono variare da poche centinaia di dollari fino a cifre significativamente superiori per gli oggetti più rari. Un mercato da 30 miliardi di dollari L’investimento arriva in una fase di espansione del mercato globale dei memorabilia sportivi, il cui valore complessivo viene stimato in circa 30 miliardi di dollari, con prospettive di crescita annua a doppia cifra secondo le stime di settore riportate dalla società. Il Nord America rappresenta uno dei mercati principali, grazie alla diffusione del collezionismo legato a competizioni come NFL, NBA, MLB e NHL. Proprio negli Stati Uniti MatchWornShirt intende rafforzare la propria presenza, facendo leva sulle partnership già sviluppate in Europa. La strategia va oltre la semplice organizzazione delle aste. L’obiettivo è costruire una piattaforma capace di gestire l’intero processo di commercializzazione dei memorabilia, dall’accesso agli oggetti originali alla loro autenticazione, fino alla vendita e alle successive transazioni sul mercato secondario. Per club e organizzazioni sportive si tratta di un’ulteriore opportunità di monetizzazione degli asset commerciali e del legame con i tifosi, attraverso prodotti unici che possono generare nuove entrate anche dopo la conclusione degli eventi sportivi.