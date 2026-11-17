«Se vincessi le elezioni FIGC confermerei Mancini come Ct? Non sono presidente, ma certamente sì», ha dichiarato Galliani, manifestando così la volontà di puntare sulla continuità tecnica qualora dovesse prevalere nella sfida elettorale contro Giovanni Malagò , in programma il prossimo 14 dicembre .

Adriano Galliani guarda già al futuro della FIGC e rassicura sulla conferma di Roberto Mancini per la panchina della Nazionale italiana in caso di vittoria alle prossime elezioni federali. Il candidato alla presidenza della Federcalcio, intervenuto a margine della presentazione della quarta edizione del Trofeo Italo Galbiati all’Auditorium Banco BPM, ha affrontato il tema della guida tecnica degli Azzurri, senza nascondere le proprie intenzioni.

L’ex amministratore delegato di Milan e Monza è tornato anche sulle tensioni che hanno accompagnato la corsa alla presidenza federale, soffermandosi in particolare sulla decisione di non impugnare la candidatura di Malagò in relazione al caso della doppia firma del Genoa. Una vicenda che ha sollevato interrogativi sulle modalità di raccolta e attribuzione delle sottoscrizioni a sostegno dei candidati.

«Il calcio ha già abbastanza problemi, servono serenità e tranquillità», ha spiegato Galliani, ribadendo comunque le proprie perplessità sul meccanismo che consente a uno stesso soggetto di sottoscrivere più candidature. «Io continuo a essere convinto che non si possa dare un voto due volte, perché così qualunque candidatura può essere tolta all’ultimo minuto e in qualunque momento può diventare una compravendita di voti. È un vulnus, va regolamentato», ha sottolineato il candidato alla presidenza federale.