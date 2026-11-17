Diretto da Iván Fanlo e prodotto da Grup Mediapro , il documentario ripercorre le tappe principali della carriera dell’allenatore portoghese, dagli esordi al fianco di Sir Bobby Robson e Louis van Gaal fino ai trionfi sulle panchine di Inter e Real Madrid. Un racconto che approfondisce non soltanto i successi sportivi, ma anche le caratteristiche che hanno contribuito a rendere Mourinho una delle figure più riconoscibili del calcio internazionale.

Il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid diventa protagonista di un nuovo documentario disponibile su DAZN . La piattaforma di streaming sportivo ha presentato infatti “Winning: la sfida di tornare a vincere”, un docufilm di 55 minuti dedicato alla carriera e all’eredità dello Special One, chiamato a una nuova sfida alla guida del club spagnolo.

Mourinho, dall’Inter del Triplete al ritorno al Real Madrid

Tra i capitoli principali del documentario figura la prima esperienza di Mourinho sulla panchina del Real Madrid, tra il 2010 e il 2013, un periodo caratterizzato soprattutto dalla rivalità con il Barcellona allenato da Pep Guardiola. In quella fase, l’allenatore portoghese riuscì a interrompere il dominio dei blaugrana conquistando la Liga nella stagione 2011/12, chiusa dai Blancos con il record di 100 punti.

Un percorso arrivato dopo i successi ottenuti con l’Inter, culminati nello storico Triplete del 2010, con la conquista di Serie A, Coppa Italia e Champions League. Proprio l’esperienza nerazzurra rappresenta uno dei passaggi più significativi della carriera di Mourinho, capace di costruire un gruppo vincente e di riportare il club milanese sul tetto d’Europa.

Il documentario analizza anche le diverse sfaccettature del suo metodo di lavoro, attraverso tre caratteristiche che ne hanno contraddistinto la carriera: l’«illusionista», capace di motivare i calciatori e valorizzarne il potenziale; lo «scudo umano», pronto ad attirare su di sé le pressioni mediatiche per proteggere la squadra; e lo «stratega», riconoscibile per la propria visione tattica e la capacità di preparare le partite.

Da Balotelli a Sneijder: le testimonianze nel documentario

A raccontare Mourinho sono anche alcuni dei calciatori che hanno lavorato con lui nel corso degli anni. Tra i protagonisti delle interviste figurano Mario Balotelli e Wesley Sneijder, entrambi componenti dell’Inter del Triplete, oltre a Raúl Albiol e Claude Makélélé.

Alle loro testimonianze si aggiungono quelle di giornalisti ed esperti, chiamati ad approfondire il carattere dell’allenatore portoghese, il suo rapporto con i giocatori e l’impatto lasciato nei diversi club guidati durante la carriera.

Ne emerge un ritratto che prova ad andare oltre i risultati ottenuti sul campo, per raccontare anche il lato umano e professionale di un tecnico che ha spesso diviso l’opinione pubblica, ma che ha segnato profondamente il calcio europeo.