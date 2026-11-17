Il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid diventa protagonista di un nuovo documentario disponibile su DAZN. La piattaforma di streaming sportivo ha presentato infatti “Winning: la sfida di tornare a vincere”, un docufilm di 55 minuti dedicato alla carriera e all’eredità dello Special One, chiamato a una nuova sfida alla guida del club spagnolo.
Diretto da Iván Fanlo e prodotto da Grup Mediapro, il documentario ripercorre le tappe principali della carriera dell’allenatore portoghese, dagli esordi al fianco di Sir Bobby Robson e Louis van Gaal fino ai trionfi sulle panchine di Inter e Real Madrid. Un racconto che approfondisce non soltanto i successi sportivi, ma anche le caratteristiche che hanno contribuito a rendere Mourinho una delle figure più riconoscibili del calcio internazionale.
Al centro della produzione trovano spazio la capacità del tecnico di trasformare la mentalità dei giocatori, la gestione dello spogliatoio, il rapporto con la pressione mediatica e la sua interpretazione tattica del gioco.
Mourinho, dall’Inter del Triplete al ritorno al Real Madrid
Tra i capitoli principali del documentario figura la prima esperienza di Mourinho sulla panchina del Real Madrid, tra il 2010 e il 2013, un periodo caratterizzato soprattutto dalla rivalità con il Barcellona allenato da Pep Guardiola. In quella fase, l’allenatore portoghese riuscì a interrompere il dominio dei blaugrana conquistando la Liga nella stagione 2011/12, chiusa dai Blancos con il record di 100 punti.
Un percorso arrivato dopo i successi ottenuti con l’Inter, culminati nello storico Triplete del 2010, con la conquista di Serie A, Coppa Italia e Champions League. Proprio l’esperienza nerazzurra rappresenta uno dei passaggi più significativi della carriera di Mourinho, capace di costruire un gruppo vincente e di riportare il club milanese sul tetto d’Europa.
Il documentario analizza anche le diverse sfaccettature del suo metodo di lavoro, attraverso tre caratteristiche che ne hanno contraddistinto la carriera: l’«illusionista», capace di motivare i calciatori e valorizzarne il potenziale; lo «scudo umano», pronto ad attirare su di sé le pressioni mediatiche per proteggere la squadra; e lo «stratega», riconoscibile per la propria visione tattica e la capacità di preparare le partite.
Da Balotelli a Sneijder: le testimonianze nel documentario
A raccontare Mourinho sono anche alcuni dei calciatori che hanno lavorato con lui nel corso degli anni. Tra i protagonisti delle interviste figurano Mario Balotelli e Wesley Sneijder, entrambi componenti dell’Inter del Triplete, oltre a Raúl Albiol e Claude Makélélé.
Alle loro testimonianze si aggiungono quelle di giornalisti ed esperti, chiamati ad approfondire il carattere dell’allenatore portoghese, il suo rapporto con i giocatori e l’impatto lasciato nei diversi club guidati durante la carriera.
Ne emerge un ritratto che prova ad andare oltre i risultati ottenuti sul campo, per raccontare anche il lato umano e professionale di un tecnico che ha spesso diviso l’opinione pubblica, ma che ha segnato profondamente il calcio europeo.
Mourinho torna in campo con il Real: la sfida al Celta Vigo su DAZN
Il lancio di “Winning: la sfida di tornare a vincere” arriva in occasione della ripresa della Liga spagnola, trasmessa in Italia da DAZN. Dopo tredici anni dalla conclusione della sua prima esperienza sulla panchina del Real Madrid, Mourinho è tornato alla guida dei Blancos con l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio europeo.
Il prossimo appuntamento è in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 21.00, quando il Real Madrid affronterà il Celta Vigo di Claudio Giráldez nella sfida valida per la tredicesima giornata del campionato spagnolo, trasmessa in diretta su DAZN.
Con il nuovo docufilm dedicato a Mourinho, la piattaforma amplia ulteriormente la propria offerta di contenuti sportivi on demand, affiancando alle dirette delle competizioni anche produzioni originali e documentari dedicati alle figure più importanti del calcio internazionale.