La sentenza sul caso Manchester City, con il procedimento che dovrebbe iniziare il prossimo mese, potrebbe portare una lunga battaglia legale fra il club inglese e la Premier League. Una eventualità che sembra alquanto scontata. E proprio per queso, il massimo campionato inglese ha chiesto ai propri club di garantire una tutela legale ai cinque membri del suo consiglio direttivo. A riportarlo è The Times.
Tra questi, ovviamente, c’è anche l’amministratore delegato della Premier Richard Masters. Nel dettaglio, la Premier chiede una tutale ai club nel caso siano gli sponsor del Manchester City a citare in giudizio personalmente i membri del consiglio.
La Premier League si è ora resa conto che, all’interno dello statuto societario aggiornato appena lo scorso giugno, i membri del consiglio direttivo — Masters, la presidente Alison Brittain e i tre amministratori non esecutivi Mai Fyfield, Dharmash Mistry e Matthew Ryder KC — non dispongono di una tutela legale contro eventuali azioni intentate da terze parti, come uno sponsor di un club.
Ora la Premier ha in programma di sottoporre tale richiesta nel corso di una riunione della Lega prevista questa settimana. In caso di voto favorevole, saranno le società — anziché Masters e gli altri quattro membri del consiglio — a farsi carico delle spese legali, che potrebbero raggiungere centinaia di milioni di sterline, o forse persino miliardi, qualora venisse avviata una causa per diffamazione da parte di una società che attualmente rientra negli sponsor del Manchester City.
La preoccupazione nasce dal fatto che la commissione indipendente ha riconosciuto colpevole il club per aver gonfiato i propri bilanci proprio attraverso dei contratti fittizi con alcuni sponsor, finanziati segretamente dagli stessi proprietari del Manchester City, l’Abu Dhabi United Group. Un rischio che sembra diventare sempre più concreto anche dopo la nota pubblicata da Etihad Airways – appena dopo 24 ore dal parere della commissione – in cui si metteva nero su bianco la valutazione in corso di una azione legale contro la Premier League, contestando il fatto che la sentenza avesse suggerito erroneamente un suo «coinvolgimento in accordi commerciali impropri».
Etihad ha affermato di respingere categoricamente tale accusa e ha lamentato il fatto che la Premier League non l’avesse contattata né coinvolta nell’ambito del procedimento disciplinare contro il Manchester City. La compagnia aerea ha fatto riferimento a «conseguenze dannose», aggiungendo che «la Premier League deve assumersi la responsabilità delle conseguenze del modo in cui queste conclusioni sono state presentate».
A questo si aggiunge una dichiarazione di lunedì da parte di un portavoce di Etisalat, società di telecomunicazioni con un valore superiore a 40 miliardi di sterline e altro sponsor del Manchester City, ha affermato che anche l’azienda sta valutando le proprie opzioni legali. «Emirates Telecommunications Group Company PJSC considera le conclusioni pubblicate dalla Premier League inglese, per quanto riguarda Etisalat, del tutto false e diffamatorie – si legge in una nota –. Etisalat sta valutando attivamente tutte le opzioni relative ai propri diritti e ai relativi rimedi legali in questa vicenda».
In vista della riunione con i club, la Premier ha inviato alle società una proposta di due pagine da esaminare prima del voto sulla questione. Per approvarla sarà necessaria la maggioranza standard di 14 voti. Il documento, visionato da The Times, non fa alcun riferimento al Manchester City, ai suoi sponsor o al caso delle 115 accuse come motivo alla base della nuova tutela proposta per Masters. Tuttavia, secondo alcune fonti interne, il documento rappresenta una risposta alla minaccia di azione legale avanzata da Etihad, soprattutto considerando che la proposta è stata inviata ai club appena cinque settimane dopo. Intitolata «Indennizzi per gli amministratori», la proposta afferma: «Nella stragrande maggioranza delle grandi aziende britanniche, non ci si aspetta che gli amministratori debbano sostenere responsabilità personali o costi a causa di qualsiasi attività svolta in conformità con il proprio ruolo e le proprie responsabilità in qualità di membri del consiglio».
«Una possibile esposizione personale può altrimenti ostacolare un processo decisionale efficace e limitare la capacità di un amministratore di adempiere ai propri doveri nei confronti della società. Questa situazione viene generalmente gestita garantendo agli amministratori la tutela di apposite clausole di indennizzo che, qualora si verifichi una situazione di questo tipo, consentano loro di essere rimborsati o adeguatamente compensati, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge o di altra natura – si legge –. L’articolo 35 dello statuto della Lega prevede già l’indennizzo in determinate circostanze, sebbene non affronti espressamente l’intera gamma di tutele normalmente garantite agli amministratori. Sulla base di quanto esposto, la Lega desidera ora stipulare accordi di indennizzo con ciascun amministratore, al fine di fornire questo tipo di protezione e allineare le disposizioni della Lega alle prassi societarie standard».
Al momento, l’articolo 35 dello statuto della Premier League rimborsa le spese legali di un amministratore soltanto dopo che questi ha vinto una causa. Un eventuale accordo con i club, invece, estenderebbe notevolmente questa tutela, coprendo tutte le responsabilità, le perdite e le spese nei limiti previsti dalla normativa societaria britannica, derivanti da richieste di risarcimento o indagini.
Il documento spiega come la Premier League potrebbe essere tenuta a «concedere prestiti agli amministratori per finanziare le spese ragionevolmente sostenute o che si prevede ragionevolmente di sostenere per difendersi in determinati procedimenti». Si conclude affermando: «Questa risoluzione consentirebbe alla Lega di contribuire a proteggere gli amministratori da determinate responsabilità personali nelle circostanze in cui si limitano a svolgere i propri doveri nell’interesse della Lega».