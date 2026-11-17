La Premier League si è ora resa conto che, all’interno dello statuto societario aggiornato appena lo scorso giugno, i membri del consiglio direttivo — Masters, la presidente Alison Brittain e i tre amministratori non esecutivi Mai Fyfield , Dharmash Mistry e Matthew Ryder KC — non dispongono di una tutela legale contro eventuali azioni intentate da terze parti, come uno sponsor di un club.

La sentenza sul caso Manchester City , con il procedimento che dovrebbe iniziare il prossimo mese, potrebbe portare una lunga battaglia legale fra il club inglese e la Premier League . Una eventualità che sembra alquanto scontata. E proprio per queso, il massimo campionato inglese ha chiesto ai propri club di garantire una tutela legale ai cinque membri del suo consiglio direttivo. A riportarlo è The Times.

Ora la Premier ha in programma di sottoporre tale richiesta nel corso di una riunione della Lega prevista questa settimana. In caso di voto favorevole, saranno le società — anziché Masters e gli altri quattro membri del consiglio — a farsi carico delle spese legali, che potrebbero raggiungere centinaia di milioni di sterline, o forse persino miliardi, qualora venisse avviata una causa per diffamazione da parte di una società che attualmente rientra negli sponsor del Manchester City.

La preoccupazione nasce dal fatto che la commissione indipendente ha riconosciuto colpevole il club per aver gonfiato i propri bilanci proprio attraverso dei contratti fittizi con alcuni sponsor, finanziati segretamente dagli stessi proprietari del Manchester City, l’Abu Dhabi United Group. Un rischio che sembra diventare sempre più concreto anche dopo la nota pubblicata da Etihad Airways – appena dopo 24 ore dal parere della commissione – in cui si metteva nero su bianco la valutazione in corso di una azione legale contro la Premier League, contestando il fatto che la sentenza avesse suggerito erroneamente un suo «coinvolgimento in accordi commerciali impropri».

Etihad ha affermato di respingere categoricamente tale accusa e ha lamentato il fatto che la Premier League non l’avesse contattata né coinvolta nell’ambito del procedimento disciplinare contro il Manchester City. La compagnia aerea ha fatto riferimento a «conseguenze dannose», aggiungendo che «la Premier League deve assumersi la responsabilità delle conseguenze del modo in cui queste conclusioni sono state presentate».

A questo si aggiunge una dichiarazione di lunedì da parte di un portavoce di Etisalat, società di telecomunicazioni con un valore superiore a 40 miliardi di sterline e altro sponsor del Manchester City, ha affermato che anche l’azienda sta valutando le proprie opzioni legali. «Emirates Telecommunications Group Company PJSC considera le conclusioni pubblicate dalla Premier League inglese, per quanto riguarda Etisalat, del tutto false e diffamatorie – si legge in una nota –. Etisalat sta valutando attivamente tutte le opzioni relative ai propri diritti e ai relativi rimedi legali in questa vicenda».