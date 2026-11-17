Si avvicina l’appuntamento con la Supercoppa italiana 2026/27 e prende il via la vendita dei biglietti per la sfida tra Inter e Lazio, in programma martedì 22 dicembre 2026 alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La Lega Serie A ha ufficializzato prezzi, settori e modalità di acquisto dei tagliandi, con una prima fase riservata agli abbonati delle due società e successive finestre dedicate ai possessori delle rispettive tessere. La vendita prenderà il via mercoledì 18 novembre alle ore 10.00, esclusivamente attraverso la piattaforma Vivaticket. I prezzi partono da 40 euro per i settori più economici e raggiungono i 350 euro per le poltroncine centrali della tribuna rossa. Come di consueto, i sostenitori delle due squadre saranno distribuiti in settori distinti: Curva Nord e settori adiacenti per l’Inter, Curva Sud e settori adiacenti per la Lazio.

Supercoppa italiana Inter-Lazio: tutti i prezzi dei biglietti Il listino ufficiale prevede diverse fasce di prezzo in base alla posizione del settore all’interno dello stadio. Di seguito il dettaglio completo: Poltroncina Rossa Centrale (P-R): 350 euro

350 euro Poltroncina Rossa (O-S): 250 euro

250 euro Poltroncina Rossa (N-T): 220 euro

220 euro Primo Rosso Centrale (B-M-H-V): 190 euro

190 euro Primo Rosso (A-L-I-Z): 170 euro

170 euro Primo Rosso Laterale: 135 euro

135 euro Tribuna Arancio Centrale (160-162): 250 euro

250 euro Poltroncina Arancio Centrale X: 230 euro

230 euro Poltroncina Arancio Centrale (161-159): 210 euro

210 euro Tribuna Arancio Centrale (164-158): 190 euro

190 euro Poltroncina Arancio (163-157): 170 euro

170 euro Primo Arancio (155-156-165-166): 150 euro

150 euro Primo Arancio Laterale: 110 euro

110 euro Primo Verde e Primo Blu: 90 euro

90 euro Secondo Rosso Centrale: 140 euro

140 euro Secondo Rosso: 120 euro

120 euro Secondo Rosso Laterale: 90 euro

90 euro Secondo Arancio Centrale: 130 euro

130 euro Secondo Arancio: 110 euro

110 euro Secondo Arancio Laterale: 80 euro

80 euro Secondo Verde e Secondo Blu: 50 euro

50 euro Terzo Rosso Centrale lato Verde Nord/Blu Sud: 50 euro

50 euro Terzo Rosso lato Verde Nord/Blu Sud: 45 euro

45 euro Terzo Verde e Terzo Blu: 40 euro Per i bambini che non abbiano ancora compiuto cinque anni è previsto l’ingresso gratuito senza diritto al posto, con titolo di accesso da ritirare il giorno della partita presso le biglietterie Nord, Sud e Ovest dello stadio, presentando un documento o la tessera sanitaria del minore. Biglietti Inter-Lazio Supercoppa: le fasi di vendita per i tifosi dell’Inter Per i sostenitori nerazzurri, la Lega Serie A ha previsto un calendario articolato in diverse finestre di vendita, con priorità iniziale agli abbonati del Secondo Verde. 18 novembre, dalle 10.00 alle 13.00: vendita riservata agli abbonati Inter 2026/27 del Secondo Verde, che potranno acquistare fino a quattro biglietti nello stesso settore, purché tutti gli intestatari siano abbonati al Secondo Verde.

vendita riservata agli abbonati Inter 2026/27 del Secondo Verde, che potranno acquistare fino a quattro biglietti nello stesso settore, purché tutti gli intestatari siano abbonati al Secondo Verde. 18 novembre, dalle 15.00 alle 23.59: accesso esteso a tutti gli abbonati Inter 2026/27, che potranno acquistare fino a quattro biglietti in qualsiasi settore dello stadio, purché tutti gli intestatari siano abbonati.

accesso esteso a tutti gli abbonati Inter 2026/27, che potranno acquistare fino a quattro biglietti in qualsiasi settore dello stadio, purché tutti gli intestatari siano abbonati. 19 novembre, dalle 12.00 alle 23.59: accesso esteso anche ai soci Inter Club Plus 2026/27 attivi entro il 17 novembre, con possibilità di acquistare fino a quattro tagliandi intestati ad altrettanti soci aventi diritto.

accesso esteso anche ai soci Inter Club Plus 2026/27 attivi entro il 17 novembre, con possibilità di acquistare fino a quattro tagliandi intestati ad altrettanti soci aventi diritto. Dal 20 novembre alle 12.00 al 1° dicembre alle 23.59: accesso esteso anche ai soci Inter Club Base 2026/27 attivi entro il 17 novembre, con possibilità di acquistare fino a quattro biglietti, purché tutti gli intestatari siano in possesso dei requisiti richiesti. Per procedere all’acquisto, gli abbonati dovranno utilizzare come codice coupon il numero della tessera Siamo Noi, seguito da un trattino e dalla data di nascita. Per i soci Inter Club sarà invece necessario inserire il numero della relativa tessera, seguito dalla data di nascita. Biglietti Inter-Lazio Supercoppa: le fasi di vendita per i tifosi della Lazio Anche per i sostenitori biancocelesti sono previste diverse finestre di vendita, con priorità agli abbonati della stagione in corso e successivamente a quelli dell’annata precedente e ai possessori delle fidelity card. Dal 18 novembre alle 10.00 al 22 novembre alle 23.59: vendita riservata agli abbonati Lazio 2026/27, con possibilità di acquistare fino a quattro biglietti, purché tutti gli intestatari siano abbonati della stagione in corso.

vendita riservata agli abbonati Lazio 2026/27, con possibilità di acquistare fino a quattro biglietti, purché tutti gli intestatari siano abbonati della stagione in corso. Dal 23 novembre alle 12.00 al 26 novembre alle 23.59: accesso esteso anche agli abbonati Lazio 2025/26, con possibilità di acquistare fino a quattro biglietti intestati ad abbonati della passata stagione.

accesso esteso anche agli abbonati Lazio 2025/26, con possibilità di acquistare fino a quattro biglietti intestati ad abbonati della passata stagione. Dal 27 novembre alle 12.00 al 1° dicembre alle 23.59: accesso esteso anche ai possessori delle fidelity card Eagle e Millenovecento sottoscritte entro il 19 novembre 2026, con possibilità di acquistare fino a quattro biglietti, purché tutti gli intestatari possiedano una delle tessere richieste. Per tutte le fasi riservate ai sostenitori della Lazio sarà necessario inserire il codice della Eagle Card o della tessera 1900, seguito da un trattino e dalla data di nascita.