La partnership garantirà ad Aperol visibilità all’interno degli impianti e sui pannelli LED. Sono inoltre previste diverse esperienze e attività rivolte ai consumatori maggiorenni , con l’obiettivo di coinvolgere i tifosi durante tutto il torneo.

L’accordo comprende sia le qualificazioni europee sia la fase finale del torneo , in programma nell’estate del 2028 nel Regno Unito e in Irlanda. UEFA EURO 2028 vedrà la partecipazione di 24 nazionali, impegnate in 51 partite distribuite in nove stadi.

Il calcio incontra l’aperitivo italiano. Aperol sarà infatti lo spritz ufficiale di UEFA EURO 2028 grazie ad un nuovo accordo tra la UEFA e il Gruppo Campari . Per il gruppo italiano si tratta della prima sponsorizzazione internazionale nel mondo del calcio.

Anche Simon Hunt , CEO del Gruppo Campari, ha commentato l’accordo: «Questa partnership dà vita al nostro obiettivo di favorire le connessioni tra le persone su un palcoscenico globale capace di riunire milioni di tifosi. Essendo la nostra prima grande partnership internazionale nel calcio e la prima sponsorizzazione in assoluto con la UEFA, UEFA EURO 2028 offre ad Aperol un’opportunità straordinaria per raggiungere un vasto pubblico e sostenere l’ambizione del marchio di ampliare la propria presenza attraverso nuovi formati e creare nuove occasioni di consumo».

«Siamo lieti di collaborare con il Gruppo Campari e di accogliere il suo iconico marchio Aperol come sponsor ufficiale di UEFA EURO 2028 e delle qualificazioni europee. UEFA EURO è molto più di un torneo di calcio: è una celebrazione che unisce le persone attraverso esperienze condivise indimenticabili. La capacità di Aperol di creare momenti di incontro e convivialità lo rende un partner naturale per i nostri eventi. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per dare vita a un torneo memorabile».

Thomas Moradpour, Chief Marketing Officer del Gruppo Campari, ha aggiunto: «Per alcune settimane ogni quattro anni, l’Europa si trasforma in un’unica grande terrazza. UEFA EURO è uno dei pochi eventi capaci di riunire un intero continente. Le persone si ritrovano nelle piazze, nei bar e nelle case. Festeggiano e condividono ricordi destinati a durare ben oltre il fischio finale. Aperol Spritz è diventato molto più di un semplice aperitivo da gustare sulle terrazze al sole. È uno dei rituali sociali che caratterizzano l’Europa moderna. Riunire le persone è ciò che rappresentiamo. Per questo Aperol Spritz e UEFA EURO sono una combinazione così naturale. Entrambi vogliono creare momenti di gioia e condivisione su una scala straordinaria».

La UEFA ha inoltre precisato che tutte le iniziative legate alla partnership saranno pensate per offrire esperienze di alta qualità, ma promuovendo il consumo moderato e favorendo momenti di connessione tra i consumatori maggiorenni.

Gli sponsor di UEFA EURO 2028

Con l’arrivo di Aperol, si aggiorna anche la lista dei partner commerciali della competizione. Il marchio del Gruppo Campari si aggiunge ad adidas, Alibaba, Alipay, Atos, Betano, Booking.com, Carlsberg, Coca-Cola, Hisense, Lidl, Strauss e Visit Qatar.

Per il Gruppo Campari l’accordo rappresenta quindi un ingresso nel mondo delle sponsorizzazioni calcistiche internazionali, attraverso uno degli appuntamenti sportivi più seguiti a livello europeo.

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