Si rafforza la collaborazione istituzionale sul fronte dei controlli economico-finanziari delle società sportive professionistiche. La Consob e la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa con l’obiettivo di sviluppare una collaborazione attiva nei settori di comune interesse, nel rispetto delle rispettive competenze.
L’accordo rappresenta un ulteriore passo nella definizione del nuovo sistema di vigilanza sui conti dei club professionistici, con particolare attenzione al coordinamento tra le Autorità competenti. Tra gli ambiti interessati figurano le società sportive quotate in Borsa e l’attività dei revisori delle squadre di calcio di Serie A e Serie B.
Il Protocollo prevede l’istituzione di un tavolo tecnico incaricato di esaminare le questioni che richiedono una trattazione congiunta, favorire lo scambio di informazioni sulle rispettive iniziative e segnalare i casi nei quali emergano ipotesi di anomalie. Il tavolo sarà composto dai responsabili delle unità organizzative competenti per le materie affrontate e si riunirà almeno una volta all’anno, oltre che ogniqualvolta venga ritenuto necessario.
La collaborazione si estenderà inoltre alle indagini conoscitive e all’elaborazione di proposte normative nelle materie di interesse comune, con l’obiettivo di rendere più efficace il coordinamento delle attività di controllo.
I commenti di Massimiliano Atelli e Guido Stazi
Sull’importanza dell’accordo si è soffermato Massimiliano Atelli, presidente della Commissione indipendente, secondo cui il Protocollo «oltre a dare attuazione ad una specifica disposizione della legge istitutiva della nostra Commissione, rappresenta un passaggio essenziale nella definizione del nuovo modello italiano di vigilanza economico-finanziaria sulle società sportive professionistiche».
Un modello, ha spiegato Atelli, «basato sul coordinamento tra i diversi attori istituzionali, e con specifico riferimento al segmento dei club quotati, a quello tra le risalenti attribuzioni della Consob e quelle della nuova Autorità indipendente che rappresentiamo».
«Una vigilanza efficace nello sport è indispensabile per garantire la sostenibilità a lungo termine di ogni disciplina», ha dichiarato invece il presidente della Consob, Guido Stazi, sottolineando come «senza un giusto equilibrio tra partecipazione di base, corretta gestione delle risorse economiche e benessere degli atleti, lo sport rischia di smarrire il suo insostituibile valore sociale ed educativo».
Stazi ha quindi evidenziato la portata operativa dell’intesa: «Questo Protocollo ci consentirà di attivare le più ampie sinergie nell’azione di controllo sulle società sportive quotate e sui revisori delle squadre di calcio di Serie A e B, rafforzando la trasparenza e la solidità dell’intero sistema. I miei più sentiti auguri di buon lavoro a questa nuova Autorità, chiamata a svolgere un ruolo fondamentale per la tutela di un ecosistema sportivo sano».