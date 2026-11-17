Si rafforza la collaborazione istituzionale sul fronte dei controlli economico-finanziari delle società sportive professionistiche. La Consob e la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa con l’obiettivo di sviluppare una collaborazione attiva nei settori di comune interesse, nel rispetto delle rispettive competenze. L’accordo rappresenta un ulteriore passo nella definizione del nuovo sistema di vigilanza sui conti dei club professionistici, con particolare attenzione al coordinamento tra le Autorità competenti. Tra gli ambiti interessati figurano le società sportive quotate in Borsa e l’attività dei revisori delle squadre di calcio di Serie A e Serie B.

Il Protocollo prevede l’istituzione di un tavolo tecnico incaricato di esaminare le questioni che richiedono una trattazione congiunta, favorire lo scambio di informazioni sulle rispettive iniziative e segnalare i casi nei quali emergano ipotesi di anomalie. Il tavolo sarà composto dai responsabili delle unità organizzative competenti per le materie affrontate e si riunirà almeno una volta all’anno, oltre che ogniqualvolta venga ritenuto necessario. La collaborazione si estenderà inoltre alle indagini conoscitive e all’elaborazione di proposte normative nelle materie di interesse comune, con l’obiettivo di rendere più efficace il coordinamento delle attività di controllo. I commenti di Massimiliano Atelli e Guido Stazi Sull’importanza dell’accordo si è soffermato Massimiliano Atelli, presidente della Commissione indipendente, secondo cui il Protocollo «oltre a dare attuazione ad una specifica disposizione della legge istitutiva della nostra Commissione, rappresenta un passaggio essenziale nella definizione del nuovo modello italiano di vigilanza economico-finanziaria sulle società sportive professionistiche». Un modello, ha spiegato Atelli, «basato sul coordinamento tra i diversi attori istituzionali, e con specifico riferimento al segmento dei club quotati, a quello tra le risalenti attribuzioni della Consob e quelle della nuova Autorità indipendente che rappresentiamo».