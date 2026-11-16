UEC contro il patto UEFA-EFC: presentato un ricorso alla Commissione Ue

Nuovo fronte sulla governance del calcio europeo. La Union of European Clubs (UEC) ha presentato un reclamo alla Commissione Europea contro il Memorandum of Understanding tra la UEFA ed European Football Clubs (EFC, l’associazione precedentemente nota come ECA), chiedendo a Bruxelles di verificare se l’accordo sia compatibile con le norme europee sulla concorrenza. In particolare, la UEC chiede alla Commissione di valutare possibili violazioni degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che riguardano rispettivamente gli accordi anticoncorrenziali e l’abuso di posizione dominante. Si tratta al momento di una contestazione avanzata dalla UEC: spetterà eventualmente alla Commissione decidere se aprire un’indagine formale e, successivamente, se vi siano effettivamente violazioni.

UEC contro l’accordo UEFA-EFC: cosa viene contestato Al centro del reclamo c’è il riconoscimento da parte della UEFA di EFC quale “unico organismo” rappresentativo dei club europei. Secondo la UEC, questo ruolo esclusivo, unito alla struttura dei diritti di voto all’interno di EFC, finirebbe per attribuire alle società più importanti un’influenza sproporzionata sulle decisioni che riguardano l’intero sistema calcistico europeo. Il Memorandum of Understanding contestato dalla UEC è stato prorogato nell’ottobre 2024 fino al luglio 2033. L’associazione sottolinea inoltre che la versione attualmente in vigore dell’accordo non sarebbe stata pubblicata. Le questioni toccate sono particolarmente rilevanti anche dal punto di vista economico: accesso alle competizioni UEFA, struttura del calendario e distribuzione dei ricavi delle coppe europee. Secondo la UEC, centinaia di società che non fanno parte dei gruppi maggiormente rappresentati non avrebbero quindi un peso effettivo nelle sedi nelle quali vengono prese decisioni destinate ad avere conseguenze sull’intera piramide calcistica. Il peso di EFC nelle competizioni UEFA Tra gli elementi indicati nel reclamo c’è anche la composizione della Club Competitions Committee della UEFA, l’organismo che esamina, tra gli altri temi, le modifiche ai format delle competizioni per club, i criteri di accesso e la distribuzione dei premi. Secondo la documentazione della UEC, EFC nomina 16 dei 20 componenti della commissione. Per l’associazione, questa struttura contribuirebbe a consolidare l’influenza di un numero limitato di società sulle decisioni che incidono sul calcio europeo nel suo complesso. A sostegno delle proprie tesi, la UEC ha inoltre presentato uno studio economico dedicato all’equilibrio competitivo nelle competizioni europee e nei campionati nazionali. Secondo l’analisi citata nel reclamo, dal 2000 circa 50 club avrebbero conquistato approssimativamente l’80% dei posti disponibili in Champions League. La tesi della UEC è che gli attuali meccanismi di governance e distribuzione delle risorse contribuiscano a rafforzare questa concentrazione anziché ridurla.