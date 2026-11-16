UEC contro il patto UEFA-EFC: presentato un ricorso alla Commissione Ue

Nuovo fronte sulla governance del calcio europeo. La Union of European Clubs (UEC) ha presentato un reclamo alla Commissione Europea contro il Memorandum of Understanding tra la UEFA ed European Football Clubs (EFC, l’associazione precedentemente nota come ECA), chiedendo a Bruxelles di verificare se l’accordo sia compatibile con le norme europee sulla concorrenza.
In particolare, la UEC chiede alla Commissione di valutare possibili violazioni degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che riguardano rispettivamente gli accordi anticoncorrenziali e l’abuso di posizione dominante. Si tratta al momento di una contestazione avanzata dalla UEC: spetterà eventualmente alla Commissione decidere se aprire un’indagine formale e, successivamente, se vi siano effettivamente violazioni.
UEC contro l’accordo UEFA-EFC: cosa viene contestato
Al centro del reclamo c’è il riconoscimento da parte della UEFA di EFC quale “unico organismo” rappresentativo dei club europei. Secondo la UEC, questo ruolo esclusivo, unito alla struttura dei diritti di voto all’interno di EFC, finirebbe per attribuire alle società più importanti un’influenza sproporzionata sulle decisioni che riguardano l’intero sistema calcistico europeo.
Il Memorandum of Understanding contestato dalla UEC è stato prorogato nell’ottobre 2024 fino al luglio 2033. L’associazione sottolinea inoltre che la versione attualmente in vigore dell’accordo non sarebbe stata pubblicata. Le questioni toccate sono particolarmente rilevanti anche dal punto di vista economico: accesso alle competizioni UEFA, struttura del calendario e distribuzione dei ricavi delle coppe europee.
Secondo la UEC, centinaia di società che non fanno parte dei gruppi maggiormente rappresentati non avrebbero quindi un peso effettivo nelle sedi nelle quali vengono prese decisioni destinate ad avere conseguenze sull’intera piramide calcistica.
Il peso di EFC nelle competizioni UEFA
Tra gli elementi indicati nel reclamo c’è anche la composizione della Club Competitions Committee della UEFA, l’organismo che esamina, tra gli altri temi, le modifiche ai format delle competizioni per club, i criteri di accesso e la distribuzione dei premi.
Secondo la documentazione della UEC, EFC nomina 16 dei 20 componenti della commissione. Per l’associazione, questa struttura contribuirebbe a consolidare l’influenza di un numero limitato di società sulle decisioni che incidono sul calcio europeo nel suo complesso.
A sostegno delle proprie tesi, la UEC ha inoltre presentato uno studio economico dedicato all’equilibrio competitivo nelle competizioni europee e nei campionati nazionali. Secondo l’analisi citata nel reclamo, dal 2000 circa 50 club avrebbero conquistato approssimativamente l’80% dei posti disponibili in Champions League.
La tesi della UEC è che gli attuali meccanismi di governance e distribuzione delle risorse contribuiscano a rafforzare questa concentrazione anziché ridurla.
Cosa chiede la UEC alla Commissione Europea
La richiesta non riguarda soltanto un’analisi dell’accordo. La UEC vuole che la Commissione Europea apra un’indagine formale, acquisisca e renda pubblico il Memorandum of Understanding tra UEFA ed EFC e verifichi se alcune delle sue disposizioni siano incompatibili con il diritto europeo della concorrenza.
In caso di accertamento di una violazione, l’associazione chiede la rimozione delle clausole considerate restrittive e una revisione delle regole relative a calendario, accesso alle competizioni e distribuzione dei ricavi.
L’obiettivo dichiarato è inoltre quello di arrivare a una rappresentanza più ampia dei club nelle strutture decisionali del calcio europeo, coinvolgendo maggiormente anche le società che si trovano al di fuori dell’élite continentale.
Maduro: «In gioco il modello sportivo europeo»
Il reclamo è stato preparato con la consulenza di Miguel Poiares Maduro, già Avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ed ex presidente del Governance and Review Committee della FIFA.
Secondo Maduro, il punto centrale riguarda la compatibilità dell’attuale struttura di governo con il modello sportivo europeo basato su competizioni aperte e merito sportivo. Il giurista sostiene che attribuire a un ristretto gruppo di società un’influenza sulle condizioni di accesso alle competizioni e sulla distribuzione delle entrate possa avere conseguenze non soltanto sulle coppe, ma anche sull’equilibrio competitivo dei campionati nazionali.
La UEC, dal canto suo, sottolinea di non mettere in discussione il ruolo della UEFA come organismo di governo del calcio europeo, ma chiede una struttura decisionale nella quale un numero maggiore di società possa avere voce.
L’associazione ha ricordato, per esempio, che una propria proposta denominata Player Development Reward avrebbe distribuito circa 67 milioni di euro nella stagione 2025/26 a club che militano al di fuori delle prime divisioni.
Il nuovo fronte sulla governance del calcio europeo
La contestazione arriva in una fase nella quale gli equilibri del calcio europeo continuano a essere ridisegnati. Nel febbraio 2026 UEFA, EFC e Real Madrid hanno annunciato un accordo di principi destinato, una volta implementato, anche a risolvere le controversie legate al progetto della Superlega. UEFA ed EFC hanno presentato quell’intesa come un accordo basato sul merito sportivo, sulla sostenibilità dei club e sul miglioramento dell’esperienza dei tifosi.
La UEC apre ora un fronte differente, spostando l’attenzione sulla rappresentatività delle società nelle strutture decisionali e sul rapporto tra governance e concentrazione delle risorse.
Fondata come associazione non profit con sede a Bruxelles, la UEC rappresenta oggi 138 club professionistici appartenenti a 25 federazioni nazionali. Il caso sarà discusso anche il 17 novembre durante il quarto UEC Football Forum di Bruxelles, significativamente intitolato “Fair Game, Fair Share”.
Ora la prima questione sarà capire se la Commissione Europea deciderà di dare seguito al reclamo e di aprire un procedimento formale. Solo a quel punto il dossier sul rapporto tra UEFA ed EFC potrebbe trasformarsi da una battaglia politica sulla governance del calcio europeo in un vero e proprio caso europeo di diritto della concorrenza.
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