Galliani non impugna la candidatura di Malagò. Il commissario FIGC: «Scelta di buon senso»

L’avvocato Filippo Lattanzi , in una nota in cui motiva la scelta, spiega che «pur nella consapevolezza che considerare efficace l’accredito del Genoa CFC, e dunque conteggiarlo a sostegno di tale candidatura, costituisca un pericoloso precedente , la decisione di Galliani di non agire nasce dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale verso l’Assemblea elettiva del 14 dicembre». Secondo Galliani, per voce del suo legale, «il sistema calcio ha invece bisogno di r ecuperare credibilità, serenità e compattezza al suo interno , anche con gesti di responsabilità come questo».

Adriano Galliani ha deciso di non impugnare l’ammissione della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC , facendo così cadere ogni ricorso sul caso della doppia firma del Genoa .

«Una scelta di buon senso, perché un’ulteriore iniziativa contenziosa avrebbe soltanto alimentato tensioni delle quali il calcio italiano non ha alcun bisogno, senza offrire alcun contributo al confronto sui programmi e sul futuro della Federazione – il commento dell’attuale commissario straordinario FIGC e candidato alla presidenza della Federcalcio Giovanni Malagò, in una dichiarazione all’ANSA –. Già la contestazione relativa alla nomina della Commissione, sollevata senza neppure richiedere un chiarimento che sarebbe stato semplice fornire, ha generato inutili allarmismi in un clima fin troppo teso, certamente non per mia iniziativa».

«Il richiamo alla responsabilità e alla serenità del percorso elettorale è dunque apprezzato e condivisibile. La coerenza con questi obiettivi si misura, però, anzitutto nella capacità di evitare polemiche ed iniziative pretestuose, non soltanto nella rinuncia a darvi ulteriore seguito. Continuerò a privilegiare il confronto sui contenuti e il dialogo con tutte le componenti del sistema, nell’interesse del calcio italiano», ha concluso Malagò.