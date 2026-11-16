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Napoli, nel 2026 crescono i compensi nel CdA per De Laurentiis e famiglia: le cifre dal 2005

Aumentano le somme maturate a favore degli amministratori del club partenopeo nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2026.

Di
Marco Sacchi
Finanza
Onefootball
Quanto guadagna De Laurentiis
DOCUMENTI
(Foto: Andrea Staccioli / Insidefoto)

Crescono i compensi riconosciuti dal Napoli ai componenti del proprio Consiglio di Amministrazione. È quanto emerge dal bilancio al 30 giugno 2026 consultato da Calcio e Finanza, esercizio nel quale il club partenopeo è tornato all’utile e ha contemporaneamente registrato il nuovo record storico di ricavi.

Il Consiglio continua a vedere una forte presenza della famiglia De Laurentiis, affiancata da Andrea Chiavelli, da anni tra i principali dirigenti della società. Ma quanto hanno incassato gli amministratori nello scorso esercizio? E a quanto ammontano i compensi dal 2005 a oggi?

Calcio e Finanza

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