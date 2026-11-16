Verso EURO 2028: cosa cambia per l'Italia con l'eliminazione dalla Nations League

L’eliminazione dalla Nations League 2026/27 non compromette il percorso dell’Italia verso EURO 2028, ma modifica alcuni aspetti importanti delle prossime qualificazioni. La sconfitta per 4-1 contro il Belgio nell’ultima giornata della fase a gironi ha infatti condannato gli Azzurri di Roberto Mancini al terzo posto nel raggruppamento, alle spalle dei belgi e della Francia, facendo sfumare la possibilità di raggiungere i quarti di finale della competizione.

Il risultato avrà conseguenze anche in vista del prossimo campionato europeo, in programma nel Regno Unito e in Irlanda nell’estate del 2028. L’Italia manterrà la prima fascia nel sorteggio delle qualificazioni, previsto il 6 dicembre 2026 a Belfast, ma non avrà la certezza di essere inserita in un girone da quattro squadre. Inoltre, il terzo posto in Nations League non garantirà agli Azzurri una strada alternativa attraverso gli eventuali spareggi, riservata prioritariamente alle vincitrici dei raggruppamenti della competizione UEFA. Ma cosa cambierà nel dettaglio per la squadra di Mancini?