OneFootball punta sul calcio femminile: nasce la Creator Squad verso i Mondiali 2027

A guidare la squadra sarà la creator britannica Nancy Baker , incaricata di coordinare il progetto e contribuire alla realizzazione dei contenuti. Il team coinvolge creator provenienti da diversi Paesi, tra cui anche due italiane: Aurora D’Innocenzo e Maria Caciotto . Insieme a loro ci sono Ebru Önal, Gianna Zachen, Karla Fradet, Hannah Baptiste, Lauren Markwith, Sara Catriona, Anita Abayomi, Jessica Black, Kat Sasso, Rukiah Ally, Leonie Preußler e Ally Flan.

OneFootball lancia un nuovo progetto in vista dei Mondiali femminili FIFA 2027 in Brasil . La piattaforma ha presentato la W’OneFootball Creator Squad : una squadra internazionale composta da 15 content creator con l’obiettivo di aumentare la visibilità del movimento e avvicinare nuovi tifosi al calcio femminile.

«Ogni creator di questa squadra porta con sé il proprio punto di vista, la propria community e la passione per il calcio femminile. Riunirle rappresenta un’opportunità per raccontare ancora più storie che rendono speciale questo sport e farlo conoscere a nuovi tifosi. Stiamo già creando contenuti insieme e sono entusiasta di poter proseguire su questa strada in vista del Brasile, offrendo ai tifosi una squadra da seguire, con cui interagire e di cui sentirsi parte», ha dichiarato Nancy Baker, alla guida del progetto.

I primi contenuti sono già stati pubblicati sui canali social di OneFootball, con l’obbiettivo di costruire un’ampia community attorno al calcio femminile nei mesi che precedono la competizione.

Oltre 2 milioni di follower per la Creator Squad

Il progetto punta anche sulle opportunità commerciali legate alla crescita del calcio femminile. Le 15 creators coinvolte contano complessivamente oltre 2 milioni di followers su Instagram e TikTok. Una cifra alla quale si aggiungono gli opre 40 milioni di followers dei principali canali social di OneFootball. La visibilità sulle piattaforme online punta anche al coinvolgimento dei partner commerciali. Questo crea opportunità sia per OneFootball, sia per i propri partner.

«Con W’OneFootball vogliamo rendere il calcio femminile una parte sempre più importante dell’esperienza quotidiana dei tifosi», ha dichiarato Maurits Schön, COO di OneFootball. «La nostra Creator Squad mette in pratica questa ambizione, combinando voci radicate nel movimento e la portata globale di OneFootball».