Riparte il grande tennis delle Nitto ATP Finals 2026, protagonista anche in chiaro sulle reti Mediaset. Il torneo di Torino, che riunisce gli otto migliori giocatori della stagione, è iniziato domenica 15 novembre e accompagnerà gli appassionati fino alla finale di domenica 22 novembre, con una partita al giorno trasmessa in diretta televisiva in chiaro. La programmazione Mediaset è partita ieri con la sfida tra Alexander Zverev e Rafael Jodar, trasmessa dalle ore 14.00 su Canale 5. Il prossimo appuntamento è invece in programma questa sera, lunedì 16 novembre: dalle ore 20.30 su Italia 1 sarà possibile seguire il debutto di Daniil Medvedev, che affronterà l’azzurro Flavio Cobolli. Mediaset trasmetterà in chiaro il miglior incontro di ogni giornata, fino alla finale del torneo. Una copertura che permetterà di seguire anche le fasi decisive della competizione senza un abbonamento a piattaforme a pagamento.

ATP Finals in chiaro: il calendario Mediaset 2026 Ecco il programma delle partite selezionate per la diretta sulle reti Mediaset: Domenica 15 novembre: Alexander Zverev-Rafael Jodar, ore 14.00 su Canale 5

Alexander Zverev-Rafael Jodar, ore 14.00 su Canale 5 Lunedì 16 novembre: Daniil Medvedev-Flavio Cobolli, ore 20.30 su Italia 1

Daniil Medvedev-Flavio Cobolli, ore 20.30 su Italia 1 Martedì 17 novembre: Match 3

Match 3 Mercoledì 18 novembre: Match 4

Match 4 Giovedì 19 novembre: Match 5

Match 5 Venerdì 20 novembre: Match 6

Match 6 Sabato 21 novembre: Semifinali

Semifinali Domenica 22 novembre: Finale ATP Finals in chiaro: telecronaca e studi Mediaset A raccontare le partite saranno Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, prima tennista italiana a conquistare uno Slam grazie al successo al Roland Garros nel 2010. A Torino sarà presente anche la squadra di approfondimento Mediaset. Chiara Icardi condurrà Nitto ATP Finals Live. Lo studio andrà in onda prima e dopo gli incontri con ospiti ed esperti chiamati a commentare i risultati e i momenti più importanti del torneo. Tra i nomi annunciati figurano i tennisti Lorenzo Sonego e Roberta Vinci, l’opinionista di Supertennis Diego Nargiso, l’allenatore Alessandro Petrone e Max Giusti, grande appassionato di tennis. A seguire da vicino i protagonisti delle Finals saranno gli inviati Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice, con retroscena direttamente da Torino. La copertura giornalistica sarà curata dalla redazione sportiva Mediaset, coordinata sul posto da Lucia Blini ed Enrico De Santis.