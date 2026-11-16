Svolta storica in Champions: addio Adidas, Nike produrrà il pallone del torneo dal 2027

L’intesa, valida dalla stagione 2027/28 fino al 2030/31 , non riguarderà soltanto la Champions League. Per la prima volta nella storia, infatti, Champions, Europa League e Conference League avranno un unico fornitore di palloni , con Nike che estenderà la propria presenza anche alla Supercoppa UEFA, alla Youth League e alla Futsal Champions League. Una scelta che rappresenta un cambiamento significativo nella strategia commerciale delle competizioni continentali, oltre che la conclusione di uno dei rapporti di sponsorizzazione più longevi del calcio europeo.

Una svolta storica per la UEFA Champions League. Dalla stagione 2027/28 sarà Nike, e non più Adidas, a produrre il pallone ufficiale della massima competizione europea per club , mettendo fine a una partnership durata 26 anni. L’annuncio è arrivato oggi da UC3, la joint venture tra UEFA ed European Football Clubs (EFC), che ha ufficializzato un accordo quadriennale con il colosso statunitense dell’abbigliamento sportivo.

Dal successo del Porto nel 2004, nove Champions League sono state conquistate da squadre che indossavano divise Nike: quattro dal Barcellona (2006, 2009, 2011 e 2015), una dal Manchester United (2008), una dall’Inter (2010), una dal Chelsea (2021) e due dal Paris Saint-Germain (2025 e 2026).

L’obiettivo di UC3 è dunque quello di trasformare il fornitore del pallone in un partner commerciale attivo nella valorizzazione delle competizioni , andando oltre la semplice fornitura dell’attrezzatura sportiva utilizzata durante le partite. Nike parte peraltro da una posizione consolidata nel calcio europeo, grazie agli accordi di sponsorizzazione tecnica con club come Barcellona , Paris Saint-Germain , Inter e Atlético Madrid , oltre ai numerosi calciatori che utilizzano prodotti del marchio statunitense.

Il gruppo potrà infatti distribuire le versioni commerciali dei palloni ufficiali attraverso i negozi Nike, i rivenditori autorizzati, Nike.com e la propria applicazione. A questo si aggiungeranno campagne di marketing dedicate, iniziative con gli atleti sponsorizzati e attività promozionali destinate a rafforzare ulteriormente la visibilità dei tornei.

La scelta di Nike è arrivata al termine di una procedura competitiva avviata nel marzo 2026 da UC3 e Relevent Football Partners (RFP) , l’agenzia incaricata della commercializzazione globale dei diritti delle competizioni UEFA per club. La decisione non è stata motivata soltanto dalle caratteristiche tecniche dei prodotti o dalla forza economica del marchio statunitense. Un elemento determinante è stato il potenziale di Nike nel promuovere le competizioni attraverso la propria rete commerciale e le piattaforme digitali.

Le tre principali competizioni coinvolgono ogni stagione 108 società nella fase campionato, con 36 club per torneo, provenienti da tutto il continente. Un’esposizione che consentirà a Nike di raggiungere non soltanto i maggiori mercati calcistici europei, ma anche Paesi e città che trovano nell’Europa League e nella Conference League una vetrina internazionale.

Per quanto riguarda l’aspetto dei nuovi palloni, i dettagli sui design saranno annunciati successivamente . Il cambio di fornitore pone comunque un interrogativo sul futuro dell’iconico motivo a stelle, diventato uno degli elementi più riconoscibili della Champions League e legato alla produzione Adidas.

Per Nike si tratta peraltro di un ritorno. Il marchio statunitense aveva già fornito i palloni della Champions League tra il 1997 e il 2001, prima dell’avvento di Adidas. L’intesa annunciata oggi segna quindi il ritorno del celebre Swoosh sulla sfera della principale competizione europea dopo oltre un quarto di secolo.

Il marchio tedesco aveva rinnovato per l’ultima volta il proprio accordo con la UEFA nel settembre 2024, assicurandosi la fornitura fino al termine della stagione 2026/27. Dal ciclo successivo, tuttavia, sarà Nike a raccoglierne l’eredità, con un nuovo progetto destinato a coinvolgere non soltanto il pallone utilizzato in campo, ma anche le attività promozionali e commerciali legate alle competizioni.

Il nuovo modello commerciale UEFA: ricavi oltre un miliardo all’anno

L’accordo con Nike si inserisce in un processo di trasformazione più ampio della gestione commerciale delle competizioni UEFA. Per il ciclo 2027-2033, UC3 ha infatti affidato a Relevent Football Partners la commercializzazione globale dei diritti televisivi, delle sponsorizzazioni e delle licenze, segnando il primo cambio di agenzia commerciale in oltre trent’anni.

Il gruppo, parte del portafoglio di attività riconducibile all’imprenditore statunitense Stephen Ross, proprietario dei Miami Dolphins, ha rivisto profondamente il modello delle sponsorizzazioni, superando l’approccio che prevedeva accordi distinti per ciascuna competizione. La nuova struttura è organizzata su diversi livelli di partnership, con un numero limitato di posizioni nella fascia più elevata e una maggiore flessibilità per marchi e categorie merceologiche differenti.

Tra le principali novità figurano una fascia Premium che comprende tutte e tre le competizioni UEFA e una nuova categoria di partner regionali, pensata per consentire alle aziende di sviluppare accordi commerciali mirati su specifici mercati.

Il nuovo modello ha già attirato importanti gruppi internazionali, tra cui AB InBev, PepsiCo e Alibaba, inseriti nella fascia Premium, mentre Haier e Hyundai figurano tra i partner globali della Champions League. Per Alibaba è stata inoltre creata una categoria specifica che comprende intelligenza artificiale, cloud computing ed e-commerce.

Secondo le informazioni diffuse da RFP, il nuovo sistema commerciale consentirà di raggiungere ricavi medi annui superiori a un miliardo di euro a partire dal luglio 2027. Gli accordi già sottoscritti hanno inoltre permesso di superare i ricavi generati dall’attuale ciclo commerciale, pur con ulteriori opportunità di vendita ancora disponibili. Il contratto con Nike rappresenta quindi uno degli elementi di una strategia più ampia, che punta ad aumentare il valore economico delle competizioni e a sfruttarne in maniera più integrata la visibilità internazionale.

Le parole di UC3 e Nike sul nuovo accordo

«Siamo lieti di accogliere Nike come fornitore ufficiale dei palloni delle competizioni UEFA maschili per club a partire dal 2027», ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, co-managing director di UC3. «Nike porta con sé una combinazione straordinaria di tradizione sportiva, creatività e influenza culturale, oltre alla capacità di entrare in contatto con i tifosi di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di lavorare insieme, dentro e fuori dal campo, per offrire innovazione, qualità e prestazioni a ogni livello del calcio europeo per club».

Soddisfazione è stata espressa anche da Camilo Andrade, Vice President e General Manager di Nike Football, che ha sottolineato il valore strategico del ritorno del marchio statunitense nella principale competizione continentale. «Siamo entusiasti e onorati di tornare nella UEFA Champions League, uno dei palcoscenici più importanti del calcio, dopo oltre due decenni, e di portare i palloni Nike in tutte le competizioni UEFA maschili per club, comprese per la prima volta tutte e tre le principali competizioni».

Andrade ha quindi aggiunto: «Il calcio è il gioco del mondo e il pallone ne è il centro, l’unico elemento che accomuna ogni giocatore in ogni competizione. Questo rappresenta un impegno a lungo termine per Nike. Ascolteremo la voce degli atleti, spingeremo oltre i confini dell’innovazione, rispetteremo il prestigio e la tradizione di queste competizioni e faremo in modo che il pallone rappresenti l’istinto, la creatività e la gioia che il calcio porta a miliardi di tifosi».

Il prossimo appuntamento sarà dunque la presentazione dei nuovi palloni ufficiali, per i quali UC3 e Nike non hanno ancora comunicato una data. Una cosa, però, è già certa: la stagione 2027/28 segnerà l’inizio di una nuova era commerciale e simbolica per la Champions League, dopo oltre un quarto di secolo caratterizzato dall’inconfondibile pallone Adidas.