Oltre a Grecia-Serbia, la Diretta Gol comprenderà anche Svizzera–Scozia, Macedonia del Nord-Slovenia e Gibilterra-Malta. Gli spettatori potranno quindi seguire nel corso della serata i momenti principali della partita, insieme agli aggiornamenti provenienti dalle altre gare di Nations League disputate in contemporanea.

Per gli abbonati Sky, la programmazione sarà accessibile anche in streaming attraverso Sky Go, mentre sarà possibile seguire la copertura prevista anche tramite NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), secondo le modalità comprese nei rispettivi abbonamenti sportivi. Non è invece prevista una trasmissione in chiaro di Grecia-Serbia sulle reti generaliste italiane. L’appuntamento è dunque fissato per lunedì 16 novembre alle ore 20.45, con la partita inserita nella Diretta Gol di Sky Sport.