La UEFA Nations League 2026/27 riparte con uno dei match più interessanti del programma di oggi. Lunedì 16 novembre 2026 si affrontano infatti Grecia e Serbia, nella sesta giornata del Gruppo 2 della Lega A, che comprende anche Germania e Olanda. Il calcio d’inizio allo Stadio Panthessaliko di Volo è fissato per le ore 20.45.
Prosegue così la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, che si concluderà ancora una volta con le Finals. La competizione presenta anche alcune novità rispetto al passato, con un cambio di regolamento introdotto in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dall’edizione 2028/29.
Dove vedere Grecia Serbia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Grecia-Serbia, match valido per la sesta giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà allo Stadio Panthessaliko di Volo il 16 novembre 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45. Per quanto riguarda la copertura televisiva in Italia, l’incontro sarà disponibile attraverso la programmazione di Sky Sport Calcio, ma non sarà trasmesso in diretta integrale su un canale dedicato.
La sfida entrerà infatti all’interno della Diretta Gol delle ore 20.45, il format che consente di seguire contemporaneamente gli incontri in programma nella stessa fascia oraria, alternando collegamenti dai diversi campi in occasione delle azioni più importanti e delle reti.
Oltre a Grecia-Serbia, la Diretta Gol comprenderà anche Svizzera–Scozia, Macedonia del Nord-Slovenia e Gibilterra-Malta. Gli spettatori potranno quindi seguire nel corso della serata i momenti principali della partita, insieme agli aggiornamenti provenienti dalle altre gare di Nations League disputate in contemporanea.
Per gli abbonati Sky, la programmazione sarà accessibile anche in streaming attraverso Sky Go, mentre sarà possibile seguire la copertura prevista anche tramite NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), secondo le modalità comprese nei rispettivi abbonamenti sportivi. Non è invece prevista una trasmissione in chiaro di Grecia-Serbia sulle reti generaliste italiane. L’appuntamento è dunque fissato per lunedì 16 novembre alle ore 20.45, con la partita inserita nella Diretta Gol di Sky Sport.