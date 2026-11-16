La UEFA Nations League 2026/27 riparte con uno dei match più interessanti del programma di oggi. Lunedì 16 novembre 2026 si affrontano infatti Germania e Olanda, nella sesta giornata del Gruppo 2 della Lega A, che comprende anche Serbia e Grecia. Il calcio d’inizio all’Olympiastadion Berlin a Berlino è fissato per le ore 20.45.
Prosegue così la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, che si concluderà ancora una volta con le Finals. La competizione presenta anche alcune novità rispetto al passato, con un cambio di regolamento introdotto in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dall’edizione 2028/29.
Il Gruppo 2 della Lega A vede al momento l’Olanda al primo posto con 11 punti, al secondo posto c’è la Grecia con 8 punti, segue la Germania sempre con 8 punti e infine la Serbia a quota zero. La partita di oggi rappresenta quindi una possibilità per la nazionale di Klopp di avvicinarsi alla Grecia e conquistare il secondo posto nel girone. Questi punti sono infatti necessari per la qualificazione alla fase successiva del torneo.
Dove vedere Germania Olanda tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Germania-Olanda, match valido per la sesta e ultima giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà all’Olympiastadion Berlin a Berlino il 16 novembre 2026, con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.
La sfida sarà visibile quindi per gli abbonati Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go.
In particolare, Germania-Olanda sarà trasmessa su Sky Sport Arena, con la telecronaca affidata a Federico Botti. Gli abbonati potranno quindi seguire il match sia tramite televisore sia attraverso i dispositivi compatibili con i servizi streaming di Sky.
L’appuntamento è dunque fissato per la serata di lunedì 16novembre: calcio d’inizio alle 20.45, diretta su Sky Sport Arena e streaming tramite Sky.