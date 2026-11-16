Il Napoli chiude il bilancio 2026 in positivo: ricavi record e ritorno all'utile

Il Napoli chiude il bilancio 2026 in positivo, tornando all’utile dopo il rosso dell’esercizio precedente. Il ritorno in Champions League, il contributo ancora rilevante del player trading, il risarcimento relativo alla vicenda IMG e la crescita delle attività commerciali hanno consentito al club di Aurelio De Laurentiis di migliorare sensibilmente i propri risultati, nonostante un contestuale aumento della struttura dei costi.

L’esercizio conferma inoltre il percorso di crescita dei ricavi maggiormente controllabili dalla società, in particolare quelli legati allo stadio, alle sponsorizzazioni, al merchandising e alle altre attività commerciali. Un’area che ha assunto un peso sempre maggiore negli ultimi anni e che dovrebbe proseguire il proprio sviluppo anche nella stagione in corso. Per compiere un ulteriore salto dimensionale, tuttavia, resta centrale il dossier relativo a un nuovo impianto, un progetto che sta particolarmente a cuore alla proprietà.