Dalla maxi plusvalenza Osimhen a Hojlund e Lucca: il mercato del Napoli a bilancio

Un mercato caratterizzato da investimenti importanti, ma anche da cessioni che hanno garantito ricavi significativi e contribuito a sostenere i conti societari. Il Napoli ha vissuto una stagione particolarmente intensa nel 2025/26 (l’ultima con Antonio Conte in panchina) sul fronte dei trasferimenti, con numerose operazioni in entrata e in uscita che trovano ora una rappresentazione dettagliata nel bilancio chiuso al 30 giugno scorso, consultato da Calcio e Finanza.

Il documento permette di ricostruire i costi di acquisizione dei singoli calciatori e i corrispettivi ottenuti dalle cessioni, comprese le plusvalenze realizzate e i bonus maturati su operazioni precedenti. Ne emerge un quadro nel quale gli investimenti per rafforzare la rosa si accompagnano alla valorizzazione di alcuni importanti asset sportivi, con un impatto significativo sia sul conto economico sia sul patrimonio del club di Aurelio De Laurentiis.