Riservato agli utenti registrati

Dalla maxi plusvalenza Osimhen a Hojlund e Lucca: il mercato del Napoli a bilancio

Il bilancio del club azzurro fotografa gli investimenti effettuati per rafforzare la rosa e gli incassi ottenuti attraverso le cessioni. Da Hojlund a Lucca, fino alle operazioni in uscita di Osimhen e Raspadori: tutti i numeri del calciomercato.

Di
Marco Sacchi
Finanza
Onefootball
Mercato Napoli cifre ufficiali
DOCUMENTI
(Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Un mercato caratterizzato da investimenti importanti, ma anche da cessioni che hanno garantito ricavi significativi e contribuito a sostenere i conti societari. Il Napoli ha vissuto una stagione particolarmente intensa nel 2025/26 (l’ultima con Antonio Conte in panchina) sul fronte dei trasferimenti, con numerose operazioni in entrata e in uscita che trovano ora una rappresentazione dettagliata nel bilancio chiuso al 30 giugno scorso, consultato da Calcio e Finanza.

Il documento permette di ricostruire i costi di acquisizione dei singoli calciatori e i corrispettivi ottenuti dalle cessioni, comprese le plusvalenze realizzate e i bonus maturati su operazioni precedenti. Ne emerge un quadro nel quale gli investimenti per rafforzare la rosa si accompagnano alla valorizzazione di alcuni importanti asset sportivi, con un impatto significativo sia sul conto economico sia sul patrimonio del club di Aurelio De Laurentiis.

Calcio e Finanza

Continua a leggere

Crea il tuo account gratuito per leggere questo articolo e gli altri contenuti riservati agli utenti registrati di Calcio e Finanza.

Registrati gratis