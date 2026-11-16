Lotito: «Voglio investire nella Reggina. Multiproprietà? Le norme devono essere funzionali»

Grande soddisfazione a fine gara per il patron della Lazio che in conferenza ha promesso investimenti ai tifosi della Reggina: « Qui bisogna costruire un futuro e io voglio farlo attraverso gli investimenti, la voglia, il carisma e il coinvolgimento, anche per questo ho deciso di scendere nuovamente in campo a livello federale. Ho avuto conferma di aver costruito una squadra umile e determinata, è una famiglia. Una squadra che capisce l’importanza di rappresentare un territorio. Ho preso la Reggina per consentire ai reggini di sentirsi orgogliosi di questi ragazzi». L’obiettivo dichiarato di questa stagione per i calabresi è quello di salire in Serie C, tornando così nel calcio professionistico.

Promozione che però aprirebbe uno scenario di cessione per la Reggina, visto che secondo le norme federali attuali non consentono la multiproprietà di club italiani professionisti. «La mia candidatura in FIGC non c’entra niente con l’articolo delle NOIF che riguarda la multiproprietà – ha aggiunto in conferenza Lotito –. Esiste al momento una norma che ha voluto l’ex presidente della Federazione (Gravina, ndr), colui che mi ha costretto a vendere anche la società che avevo (la Salernitana, ndr)».

Lotito ha poi concluso: «Le leggi e le norme devono essere funzionali all’organizzazione e al sistema. Ci sono tante squadre, a livello europeo, che hanno la doppia proprietà. Dico, se io fossi venuto a Reggio a fare la Lazio due a voi che interessava? Si parla di quarto grado affine, praticamente il cugino di quarto grado di mia moglie non potrebbe. Le società che detengono la Lazio non c’entrano niente con la Reggina. C’è una società ex novo, Rhegium, proveniente da un’altra società, presieduta al 100% da mio figlio. Se la Reggina viene promossa, qual è il vulnus? E che c’entra mio figlio con me?».