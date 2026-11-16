Una legge speciale per sostenere la crescita di Milano: la proposta di Assolombarda

Milano è ormai una realtà economica, produttiva e sociale che supera ampiamente i propri confini amministrativi, e oggi il tema del suo assetto istituzionale non può più restare confinato a una mera testimonianza o a una ripresa formale del dibattito. Con una proposta di legge regionale al Parlamento in fase di elaborazione e diversi disegni di legge ordinaria già depositati a Roma, il territorio si trova di fronte a un punto di svolta legislativo per dotarsi di strumenti di governo finalmente adeguati alla propria dimensione e alla complessità delle sfide contemporanee. Una legge speciale per Milano rappresenta infatti la leva decisiva per rafforzare la governance metropolitana, attribuendo alla Città metropolitana funzioni, risorse e responsabilità effettive.
È questa la prospettiva al centro del summit “Milano oltre i confini – La legge speciale e il futuro della governance metropolitana”, promosso oggi da Assolombarda e dall’Università degli Studi di Milano, con il Patto per il rilancio del governo metropolitano, un’alleanza delle principali associazioni datoriali e sindacali del territorio.
A imporre questo salto di qualità sono i numeri stessi della locomotiva economica del Paese: la Città metropolitana di Milano genera da sola l’11% del PIL nazionale, attiva il 9% dell’export italiano e attrae il 24% di tutti i nuovi investimenti esteri diretti nel nostro Paese. Sul piano dinamico, l’area metropolitana ha registrato una crescita media annua del 2,2% tra il 2019 e il 2025 e le previsioni per l’anno in corso indicano un’ulteriore espansione dell’1,5%, nettamente superiore alla media nazionale attesa allo 0,9%. Nella transizione verso l’economia della conoscenza e dell’Intelligenza Artificiale – segnata anche dalla recente candidatura di Milano a sede ONU per l’AI lanciata da AmCham, Assolombarda e Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza – una governance moderna e reattiva diventa una condizione indispensabile per non disperdere questo vantaggio competitivo.
«Milano è, nei fatti, già un unico grande sistema economico e sociale che supera i confini comunali – ha dichiarato Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda e Coordinatore del Patto per il rilancio del governo metropolitano -. Eppure, a questa dimensione non corrisponde ancora un’adeguata capacità di governo: le decisioni che incidono sul funzionamento del territorio restano spesso frammentate tra molte amministrazioni, rallentando gli investimenti e rendendo più difficile la programmazione. Per questo, serve una legge speciale per rafforzare l’intera Città metropolitana, attribuendole funzioni precise, responsabilità e governance riconoscibili e risorse adeguate. La necessità di una visione di area vasta emerge chiaramente da questioni che incidono direttamente sulla vita delle persone e sulla competitività delle imprese del territorio. Pensiamo solo all’abitare: la difficoltà di trovare una casa a costi sostenibili a Milano riguarda giovani, famiglie, studenti e lavoratori, condizionando anche la capacità delle imprese di attrarre e trattenere competenze. Lo stesso vale per le infrastrutture, come il prolungamento della linea M4 da Linate a Segrate Hub Porta Est: servono una regia istituzionale, capacità economica e decisionale per trasformare i progetti in opere realizzate. È questa la sfida del governo metropolitano: dare a Milano e al suo territorio gli strumenti per esprimere pienamente il proprio potenziale».
«Oggi Milano ha bisogno di fare un salto di qualità anche sul piano della governance, per affrontare con strumenti adeguati le sfide che competono alle grandi aree metropolitane – ha aggiunto la Rettrice dell’Università degli Studi di Milano, Marina Brambilla –. Come Università degli Studi di Milano vogliamo contribuire a questo percorso mettendo a disposizione conoscenza, ricerca ed evidenze scientifiche, assieme alla nostra capacità di costruire reti con le istituzioni e con il territorio. La Statale è già un Ateneo policentrico, proiettato su una dimensione metropolitana: dalla realizzazione del Campus MIND alla rigenerazione di Città Studi, dall’impegno nell’innovazione sanitaria e digitale con la Città della Salute al trasferimento tecnologico, fino all’internazionalizzazione e al diritto allo studio. Sono progetti che incrociano temi decisivi come casa, mobilità, salute, ambiente, servizi e attrazione dei talenti. Per questo abbiamo interesse a una governance metropolitana più forte, capace di coordinare istituzioni e attori del territorio. La qualità dell’università pubblica e il contributo che possiamo dare alla competitività inclusiva di Milano dipendono anche dalla capacità della città metropolitana di costruire risposte comuni e una visione condivisa del proprio futuro».
Alla presenza di un parterre politico bipartisan, è stata ribadita la necessità di una convergenza tra le diverse forze politiche attorno a uno strumento istituzionale funzionale allo sviluppo del Paese, riunendo al tavolo proprio i protagonisti che hanno prodotto direttamente le proposte di riforma. All’incontro, oltre al Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e ai Sindaci Giuseppe Sala (Milano) e Gaetano Manfredi (Napoli) e al professor Luciano Fasano (Università degli Studi di Milano), hanno partecipato i senatori Mariastella Gelmini, Massimiliano Romeo, Ivan Scalfarotto, la Consigliera delegata agli Affari Istituzionali della Città metropolitana di Milano, Sara Bettinelli, e il Presidente della Commissione Affari Istituzionali ed Enti Locali di Regione Lombardia, Matteo Forte. In rappresentanza delle categorie economiche è sindacali sono intervenuti, infine, Marco Accornero (Segretario Generale di Unione Artigiani Milano, anche a nome di ACAI Milano, Monza e Brianza, Confartigianato Milano Monza e Brianza e CNA Milano – Area Metropolitana), Antonio Albrizio (Segretario Generale di UIL Lombardia, anche a nome di CGIL Milano, CGIL Ticino Olona e CISL Milano Metropoli) e Marco Barbieri (Segretario Generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza).
Nell’occasione, sono stati discussi, a vario titolo, gli ambiti prioritari di intervento su cui incardinare la riforma: la pianificazione del territorio, con particolare attenzione alla programmazione degli insediamenti sovracomunali; l’ambiente, attraverso una gestione sostenibile dei cicli dell’acqua e dei rifiuti e dei servizi pubblici ambientali nell’ottica dell’economia circolare e della transizione energetica; il lavoro e la formazione, rafforzando le politiche attive per l’occupazione, la formazione continua e lo sviluppo del mercato del lavoro; la casa, con politiche abitative di area vasta per contrastare il disagio legato all’accesso ad alloggi sostenibili; lo sviluppo economico, attraverso il coordinamento di iniziative territoriali, la rigenerazione delle aree produttive e il sostegno alle filiere; il ruolo chiave di erogatore di servizi e supporto ai Comuni di piccole e medie dimensioni, valorizzando anche la funzione dell’Ente come stazione appaltante per garantire maggiore efficienza e rapidità ai procedimenti amministrativi; le infrastrutture e la mobilità, puntando a una maggiore interconnessione territoriale.
Su quest’ultimo punto, Assolombarda e le organizzazioni del Patto hanno individuato nello sblocco dei 619 milioni di euro per il prolungamento della linea M4 fino a Segrate e al futuro Hub Porta Est il primo banco di prova della governance di area vasta. L’opera dispone già di un progetto definitivo e di un piano economico-finanziario aggiornati e approvati. Il prolungamento consentirà di raggiungere anche la futura stazione dell’alta velocità ferroviaria dell’Hub Porta Est. Nel complesso, i 938 milioni di euro di investimenti pubblici previsti per le due opere permettono di attivare 2,8 miliardi di euro di investimenti privati – oggi a rischio – e di generare 3,8 miliardi di euro di valore aggiunto per il territorio, pari a 0,7 punti di PIL regionale. Con riferimento all’uso dell’auto privata, gli interventi consentiranno inoltre di ridurre la congestione sottraendo alla strada 30 milioni di spostamenti l’anno.
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