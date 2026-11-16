Una legge speciale per sostenere la crescita di Milano: la proposta di Assolombarda

Milano è ormai una realtà economica, produttiva e sociale che supera ampiamente i propri confini amministrativi, e oggi il tema del suo assetto istituzionale non può più restare confinato a una mera testimonianza o a una ripresa formale del dibattito. Con una proposta di legge regionale al Parlamento in fase di elaborazione e diversi disegni di legge ordinaria già depositati a Roma, il territorio si trova di fronte a un punto di svolta legislativo per dotarsi di strumenti di governo finalmente adeguati alla propria dimensione e alla complessità delle sfide contemporanee. Una legge speciale per Milano rappresenta infatti la leva decisiva per rafforzare la governance metropolitana, attribuendo alla Città metropolitana funzioni, risorse e responsabilità effettive. È questa la prospettiva al centro del summit “Milano oltre i confini – La legge speciale e il futuro della governance metropolitana”, promosso oggi da Assolombarda e dall’Università degli Studi di Milano, con il Patto per il rilancio del governo metropolitano, un’alleanza delle principali associazioni datoriali e sindacali del territorio.

A imporre questo salto di qualità sono i numeri stessi della locomotiva economica del Paese: la Città metropolitana di Milano genera da sola l’11% del PIL nazionale, attiva il 9% dell’export italiano e attrae il 24% di tutti i nuovi investimenti esteri diretti nel nostro Paese. Sul piano dinamico, l’area metropolitana ha registrato una crescita media annua del 2,2% tra il 2019 e il 2025 e le previsioni per l’anno in corso indicano un’ulteriore espansione dell’1,5%, nettamente superiore alla media nazionale attesa allo 0,9%. Nella transizione verso l’economia della conoscenza e dell’Intelligenza Artificiale – segnata anche dalla recente candidatura di Milano a sede ONU per l’AI lanciata da AmCham, Assolombarda e Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza – una governance moderna e reattiva diventa una condizione indispensabile per non disperdere questo vantaggio competitivo. «Milano è, nei fatti, già un unico grande sistema economico e sociale che supera i confini comunali – ha dichiarato Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda e Coordinatore del Patto per il rilancio del governo metropolitano -. Eppure, a questa dimensione non corrisponde ancora un’adeguata capacità di governo: le decisioni che incidono sul funzionamento del territorio restano spesso frammentate tra molte amministrazioni, rallentando gli investimenti e rendendo più difficile la programmazione. Per questo, serve una legge speciale per rafforzare l’intera Città metropolitana, attribuendole funzioni precise, responsabilità e governance riconoscibili e risorse adeguate. La necessità di una visione di area vasta emerge chiaramente da questioni che incidono direttamente sulla vita delle persone e sulla competitività delle imprese del territorio. Pensiamo solo all’abitare: la difficoltà di trovare una casa a costi sostenibili a Milano riguarda giovani, famiglie, studenti e lavoratori, condizionando anche la capacità delle imprese di attrarre e trattenere competenze. Lo stesso vale per le infrastrutture, come il prolungamento della linea M4 da Linate a Segrate Hub Porta Est: servono una regia istituzionale, capacità economica e decisionale per trasformare i progetti in opere realizzate. È questa la sfida del governo metropolitano: dare a Milano e al suo territorio gli strumenti per esprimere pienamente il proprio potenziale». «Oggi Milano ha bisogno di fare un salto di qualità anche sul piano della governance, per affrontare con strumenti adeguati le sfide che competono alle grandi aree metropolitane – ha aggiunto la Rettrice dell’Università degli Studi di Milano, Marina Brambilla –. Come Università degli Studi di Milano vogliamo contribuire a questo percorso mettendo a disposizione conoscenza, ricerca ed evidenze scientifiche, assieme alla nostra capacità di costruire reti con le istituzioni e con il territorio. La Statale è già un Ateneo policentrico, proiettato su una dimensione metropolitana: dalla realizzazione del Campus MIND alla rigenerazione di Città Studi, dall’impegno nell’innovazione sanitaria e digitale con la Città della Salute al trasferimento tecnologico, fino all’internazionalizzazione e al diritto allo studio. Sono progetti che incrociano temi decisivi come casa, mobilità, salute, ambiente, servizi e attrazione dei talenti. Per questo abbiamo interesse a una governance metropolitana più forte, capace di coordinare istituzioni e attori del territorio. La qualità dell’università pubblica e il contributo che possiamo dare alla competitività inclusiva di Milano dipendono anche dalla capacità della città metropolitana di costruire risposte comuni e una visione condivisa del proprio futuro».