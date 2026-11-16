La FIFA visita Bernabeu e Camp Nou: corsa a tre per ospitare la finale dei Mondiali 2030

L’edizione 2030 della Coppa del Mondo si disputerà tra Spagna, Portogallo e Marocco. A meno di quattro anni dall’inizio della competizione la FIFA è alla ricerca dello stadio che ospiterà la finale del torneo. La sfida è aperta tra i tre Paesi organizzatori. In particolare, sul fronte spagnolo, sono due gli impianti candidati: il Camp Nou del Barcellona e il Santiago Bernabeu del Real Madrid. A questi si aggiunge lo stadio Hassan II di Casablanca, in Marocco, che rappresenta un altro possibile candidato. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, la FIFA ha avviato una serie di sopralluoghi nei nove stadi spagnoli selezionati per ospitare le partite del Mondiale 2030. La delegazione ha iniziato le visite lo scorso 9 novembre, facendo tappa a Barcellona, dove ha esaminato il Camp Nou e l’RCDE Stadium di Cornellà-El Prat, e a Saragozza, per un sopralluogo alla Nuova Romareda. A Madrid, oltre al Santiago Bernabeu, sarà visitato anche il Metropolitano dell’Atletico Madrid.

I rappresentanti della FIFA, si sono recati in Spagna accompagnati da una delegazione della Federcalcio spagnola guidata da Eduard Dervishaj, ovvero il responsabile per l’organizzazione del Mondiale. Tra gli elementi presi in considerazione ci sono gli spazi interni degli impianti, gli spogliatoi, le tribune e i terreni di gioco. Le stime sull’impatto economico in Spagna In attesa della decisione sulla sede della finale, in Spagna sono già state avviate le stime relative all’impatto economico della manifestazione. Secondo le previsioni, il Mondiale potrebbe generare 5 miliardi di euro per l’economia spagnola. Si aggiungono investimenti per 1,43 miliardi di euro nelle infrastrutture e la creazione di oltre 80.000 posti di lavoro a tempo pieno legati all’evento. L’impatto economico potrebbero essere ancora maggiori nel caso in cui la FIFA decidesse di ampliare il numero di squadre partecipanti da 48 a 64. Dopo aver sperimentato per la prima volta un mondiale a 48 nazionali nell’estate del 2026, Infantino ha infatti proposto un ulteriore aumento delle formazioni partecipanti, sottolineando l’importanza di offrire a un numero sempre maggiore di Paesi la possibilità di prendere parte alla competizione. «Credo che sia importante che, quando si vuole organizzare un Mondiale, lo si faccia per tutto il mondo, non solo per l’Europa e il Sud America, ma per il mondo intero. Tutte le nazioni dovrebbero poter sognare di partecipare alla Coppa del Mondo. Si può vedere che la qualità delle squadre è altissima e in crescita in tutto il mondo. Se non si dà ai Paesi più piccoli l’opportunità di partecipare alla Coppa del Mondo, verrà meno l’incentivo a continuare a migliorare», ha dichiarato Infantino in un’intervista a Blue Sport.