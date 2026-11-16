Coppa d'Africa, dove vedere Sudan Senegal tv streaming: guarda la partita in diretta

La partita sarà disponibile su Sportitalia, che da diversi anni trasmette le qualificazioni alla competizione, portando il calcio africano in chiaro al pubblico italiano. Il Senegal arriva all’appuntamento da primo in classifica nel gruppo, con sette punti conquistati, mentre il Sudan occupa il terzo posto con tre punti.

Tra le sfide in programma oggi c’è anche quella tra Sudan e Senegal . Le due nazionali si affrontano lunedì 16 novembre 2026 in occasione della quarta giornata del Gruppo J . Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14.00 italiane al Juba National Stadium di Juba, in Sud Sudan

La Coppa d’Africa entra nel vivo con le qualificazioni alla prossima edizione del torneo. La 36 ª Edizione della competizione è in programma dal 19 giugno al 18 luglio 2027 ed è organizzata congiuntamente da Kenya, Tanzania e Uganda.

Sudan-Senegal dove vedere la partita in tv

La sfida tra Sudan e Senegal sarà trasmessa in Italia da Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre. Attenzione però all’orario: la partita inizierà alle 14.00, mentre la trasmissione televisiva è prevista alle ore 18.00 in differita.

Sudan-Senegal dove vederla in streaming

La sfida in differita sarà disponibile anche attraverso il sito ufficiale di Sportitalia. Sarà quindi possibile seguire l’incontro anche da computer, smartphone e tablet.