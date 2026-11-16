Coppa d'Africa, dove vedere Somalia Ghana tv streaming: guarda la partita in diretta

La partita sarà disponibile su Sportitalia, che da diversi anni trasmette le qualificazioni alla competizione, portando il calcio africano in chiaro al pubblico italiano. Il Ghana cerca punti importanti per rilanciare la propria corsa alla qualificazione, mentre la Somalia è ancora alla ricerca dei primi punti nel girone.

Tra le sfide in programma oggi c’è anche quella tra Somalia e Ghana . Le due nazionali si affrontano lunedì 16 novembre 2026 in occasione della quarta giornata del Gruppo C . Il calcio d’inizio è fissato alle ore 16.00 italiane all’ Essipong Sports Stadium di Sekondi-Takoradi, in Ghana.

La Coppa d’Africa entra nel vivo con le qualificazioni alla prossima edizione del torneo. La 36 ª Edizione della competizione è in programma dal 19 giugno al 18 luglio 2027 ed è organizzata congiuntamente da Kenya, Tanzania e Uganda.

Somalia-Ghana dove vedere la partita in tv

La sfida tra Somalia e Ghana sarà trasmessa in Italia da Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre. Attenzione però all’orario: la partita inizierà alle 16.00, mentre la trasmissione televisiva è prevista alle ore 21.00 in differita.

Somalia-Ghana dove vederla in streaming

La sfida in differita sarà disponibile anche attraverso il sito ufficiale di Sportitalia. Sarà quindi possibile seguire l’incontro anche da computer, smartphone e tablet.