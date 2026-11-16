Coppa d'Africa, dove vedere Namibia Camerun tv streaming: guarda la partita in diretta

La Coppa d’Africa entra nel vivo con le qualificazioni alla prossima edizione del torneo. La 36 ª Edizione della competizione è in programma dal 19 giugno al 18 luglio 2027 ed è organizzata congiuntamente da Kenya, Tanzania e Uganda.

Tra le sfide in programma oggi c’è anche quella tra Namibia e Camerun. Le due nazionali si affrontano lunedì 16 novembre 2026 in occasione della quarta giornata del Gruppo G. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14:00 italiane allo Botswana National Stadium di Gaborone, in campo neutro.