Coppa d'Africa, dove vedere Namibia Camerun tv streaming: guarda la partita in diretta

La Coppa d’Africa entra nel vivo con le qualificazioni alla prossima edizione del torneo. La 36 ª Edizione della competizione è in programma dal 19 giugno al 18 luglio 2027 ed è organizzata congiuntamente da Kenya, Tanzania e Uganda.
Tra le sfide in programma oggi c’è anche quella tra Namibia e Camerun. Le due nazionali si affrontano lunedì 16 novembre 2026 in occasione della quarta giornata del Gruppo G. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14:00 italiane allo Botswana National Stadium di Gaborone, in campo neutro.
Namibia-Camerun dove vedere la partita in tv
Per quanto riguarda la trasmissione in tv, la partita tra Namibia e Camerun non sarà trasmessa in diretta televisiva in Italia. Al momento non risultano emittenti che abbiano annunciato la diretta televisiva della partita.
Namibia-Camerun dove vederla in streaming
Non risultano al momento piattaforme che abbiano confermato la trasmissione in streaming per il pubblico italiano.
Namibia-Camerun orario e programma
- Partita: Namibia-Camerun
- Competizione: Qualificazioni Coppa d’Africa 2027
- Data: lunedì 16 novembre 2026
- Orario: 14.00
- Stadio: Botswana National Stadium, Gaborone
- Diretta tv: non disponibile in Italia
- Diretta streaming: non disponibile in Italia