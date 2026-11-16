Coppa d'Africa, dove vedere Namibia Camerun tv streaming: guarda la partita in diretta

Le due squadre scendono in campo per la qualificazione alla prossima edizione della Coppa D’Africa

Di
Chiara Costantini
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(Foto: Philip Maeta/Gallo Images/Getty Images)

La Coppa d’Africa entra nel vivo con le qualificazioni alla prossima edizione del torneo. La 36 ª Edizione della competizione è in programma dal 19 giugno al 18 luglio 2027 ed è organizzata congiuntamente da Kenya, Tanzania e Uganda. 

Tra le sfide in programma oggi c’è anche quella tra Namibia e Camerun. Le due nazionali si affrontano lunedì 16 novembre 2026 in occasione della quarta giornata del Gruppo G. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14:00 italiane allo Botswana National Stadium di Gaborone, in campo neutro.

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Namibia-Camerun dove vedere la partita in tv

Per quanto riguarda la trasmissione in tv, la partita tra Namibia e Camerun non sarà trasmessa in diretta televisiva in Italia. Al momento non risultano emittenti che abbiano annunciato la diretta televisiva della partita.

Namibia-Camerun dove vederla in streaming

Non risultano al momento piattaforme che abbiano confermato la trasmissione in streaming per il pubblico italiano.

Namibia-Camerun orario e programma

  • Partita: Namibia-Camerun
  • Competizione: Qualificazioni Coppa d’Africa 2027
  • Data: lunedì 16 novembre 2026
  • Orario: 14.00
  • Stadio: Botswana National Stadium, Gaborone
  • Diretta tv: non disponibile in Italia
  • Diretta streaming: non disponibile in Italia

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