Dove vedere Italia Belgio U21 tv streaming: guarda la partita in diretta

L’amichevole rappresenta un importante test per gli Azzurrini in vista dei prossimi impegni ufficiali e in attesa dei sorteggi per gli Europei U21, che si terranno il 26 novembre a Belgrado. L’Italia di Silvio Baldini è già qualificata agli Europei di categoria che si terranno la prossima estate in Albania e Serbia e questa amichevole rappresenta un’opportunità per mettersi in gioco contro una della nazionali più forti.

La Nazionale Under 21 torna in campo questa sera contro il Belgio , lunedì 16 novembre 2026 , allo stadio Armando Picchi di Livorno. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18:15 .

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La sfida tra Italia e Belgio Under 21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2. Non sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento per seguire l’amichevole degli Azzurrini.

Italia Belgio Under 21 dove vederla in streaming

La partita sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, la piattaforma online della Rai. Sarà possibile seguire l’incontro da computer, smartphone, tablet e smart TV attraverso il sito o l’app ufficiale.