Cristian Chivu vince la Panchina d'Oro 2025/26

«È sempre speciale ricevere un premio deciso dai colleghi. Ringrazio il Settore Tecnico, voi allenatori, il club, lo staff e i giocatori, che trasformano nel concreto le nostre idee», ha sottolineato Chivu, che ha ricevuto il primo riconoscimento del Settore Tecnico nella sua carriera. Si tratta del sesto allenatore interista diverso a ricevere questo riconoscimento. I precedenti portano a Simoni , Mourinho , Mancini , Conte e Simone Inzaghi .

«Ci tenevo moltissimo a esserci» ha evidenziato dal palco di Coverciano il commissario della FIGC, Giovanni Malagò, appena arrivato da Bruxelles per seguire la Nazionale. «Per tanti anni – ha continuato – mi sono occupato anche di altri sport e ho viaggiato moltissimo. I miei colleghi mi hanno sempre chiesto come facesse l’Italia a fare così bene in tante discipline e il mio pensiero è perché abbiamo la migliore categoria di allenatori; non a caso, in molti sport siamo anche esportatori anche di competenze. Ho davvero una grandissima considerazione della vostra categoria».

Presente, ovviamente, anche il presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta: «Questa è la nostra giornata. Non è solo una questione di premiazioni, ma è anche un momento di condivisione e di aggiornamento. Sono sicuro – ha continuato rivolgendosi alla platea dei tecnici – che siete qua perché l’ascolto degli interventi possa essere di aiuto per la vostra formazione e per la nostra professione. Come Settore Tecnico abbiamo sempre l’idea che la contaminazione di altri sport e di altri ambiti possa aiutarci a crescere».