Nike-UEFA, accordo da 40 milioni a stagione per i palloni delle coppe europee

Dalla stagione 27/28 Nike diventerà il nuovo fornitore ufficiale dei palloni delle competizioni UEFA maschili per club. Termina così dopo 26 anni la partnership con Adidas, e il marchio statunitense è pronto a prenderne il posto grazie a un accordo quadriennale. Come riportato da The Athletic-New York Times, l’accordo vale circa 45 milioni di dollari a stagione (40 milioni di euro all’anno al cambio attuale, ndr). L’intesa è valida fino al 2031 e riguarda la UEFA Champions League, l’Europa League e la Conference. I palloni Nike saranno presenti anche per le partite di Supercoppa UEFA, Youth League e la Futsal Champions League. Si tratta della prima volta in cui un unico marchio si occuperà dei palloni ufficiali di tutte e tre le principali competizioni maschili per club. Adidas deteneva i diritti di fornitura della Champions League dal 2001, ma lo scorso marzo UC3, la joint venture tra UEFA ed European Football Clubs (EFC), aveva avviato una procedura di gara per individuare il nuovo partner. Alla selezione avevano partecipato anche la stessa Adidas e Puma, entrambe interessate a proseguire o avviare una collaborazione con il massimo organismo calcistico europeo.

La procedura è stata gestita da Relevent Football Partners, l’agenzia fondata da Stephen Ross, proprietario dei Miami Dolphins. Nike aveva avviato le trattative già ad aprile, prima della conferma ufficiale dell’accordo. «Siamo entusiasti e onorati di tornare in UEFA Champions League, uno dei palcoscenici più importanti del calcio, dopo oltre vent’anni, e di portare i palloni Nike in tutte le competizioni UEFA maschili per club, comprese per la prima volta tutte e tre le principali competizioni», ha dichiarato Camilo Andrade, vicepresidente e direttore generale di Nike Football. «Il calcio è lo sport del mondo e il pallone è al centro di tutto, l’unico elemento che accomuna ogni giocatore, in ogni competizione. Si tratta di un impegno a lungo termine per Nike». Per Nike l’accordo rappresenta anche un’occasione per rafforzare la propria presenza nel calcio internazionale. Recentemente il brand ha interrotto la partnership con Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e della nazionale francese, che è diventato il volto di On. L’azienda svizzera rappresenta un nuovo competitor nel mercato delle scarpe da calcio ed ha strappato Mbappé a Nike dopo 20 anni. Nike continua comunque a collaborare con alcuni dei principali protagonisti del calcio mondiale, tra cui Erling Haaland, Cristiano Ronaldo e Vinicius Junior. Il marchio veste inoltre Barcellona e Paris Saint Germain, mentre a livello internazionale sponsorizza le nazionali di Brasile, Inghilterra e Stati Uniti. Dal 2027 vestirà anche la Germania, ponendo fine a una partnership tra la federazione tedesca e Adidas durata ben 70 anni.

I vantaggi in termini di visibilità Per Nike l’accordo non rappresenta solo una grande opportunità economica ma anche un modo per aumentare la propria visibilità internazionale. Le tre principali competizioni UEFA maschili per club mettono insieme 531 partite a stagione, di cui 189 in Champions League, con un pubblico globale superiore ai due miliardi di persone ogni anno. Il cambio di fornitore segna la fine di una collaborazione storica tra UEFA e Adidas. Il marchio tedesco ha legato il proprio nome alla Champions League dal 2001, diventando uno dei simboli più riconoscibili della competizione anche grazie ai palloni caratterizzati dalle celebri stelle. Negli ultimi anni tuttavia, il mercato dei palloni ufficiali ha visto crescere la presenza di Puma. Il marchio tedesco ha conquistato la fornitura della Copa América nel 2024 e quella della Premier League a partire dalla scorsa stagione, prendendo proprio il posto di Nike, che aveva prodotto il pallone del campionato inglese dalla stagione 2000/01. Puma è inoltre il fornitore ufficiale della Serie A e della Liga spagnola. Il futuro del pallone della Champions League Ma come cambierà il pallone? Per il momento, non sono ancora emerse indiscrezioni su questo punto. Tuttavia, il celebre modello composto dalle stelle resta ancora una possibilità. I diritti di quel font – come emerge dal registro dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) consultato da Calcio e Finanza – appartengono alla UEFA. I diritti sull’identità visiva della competizione, compresi i loghi e alcuni elementi del design del pallone ufficiale, appartengono quindi alla Federcalcio europea e non ad Adidas. Questo significa che il cambio di fornitore non comporta automaticamente la scomparsa del celebre motivo delle stelle: Nike potrebbe anche decidere di riprenderlo nei propri palloni per mantenere un design che negli anni è diventato iconico. Resta però ancora da capire quale sarà il disegno ufficiale del pallone scelto dal nuovo partner.