La proposta ha raccolto il sostegno unanime delle federazioni presenti , che si sono impegnate ad appoggiare la candidatura del dirigente francese. Diallo ha accettato l’invito e la sua candidatura dovrà ora essere formalmente ratificata dal Comitato Esecutivo della FFF, che si riunirà domani, martedì 17 novembre. Si tratta di un passaggio significativo nella contrapposizione tra i vertici del calcio europeo e l’attuale leadership della FIFA.

L’ UEFA lancia la sfida a Gianni Infantino per la presidenza della FIFA . In occasione di una riunione tenutasi oggi e presieduta dal numero uno del calcio europeo Aleksander Čeferin , le federazioni nazionali rappresentate nel Comitato Esecutivo UEFA hanno invitato Philippe Diallo , attuale presidente della Federcalcio francese (FFF), a candidarsi alle elezioni per la presidenza della FIFA, in programma nel marzo 2027.

L’UEFA sfida Infantino: «Serve una nuova leadership»

La scelta di sostenere Diallo arriva in un momento di crescente tensione tra UEFA e FIFA, con le federazioni europee che hanno espresso forti preoccupazioni per la direzione intrapresa dall’organismo mondiale.

Nel comunicato diffuso al termine della riunione, le federazioni hanno sottolineato la necessità di ristabilire unità e fiducia all’interno della comunità calcistica internazionale, chiedendo una FIFA che rimetta al centro della propria missione lo sviluppo del calcio in tutte le regioni del mondo.

Tra le priorità individuate figurano il rispetto dei più elevati standard di governance, una collaborazione più stretta con federazioni nazionali e confederazioni continentali e una maggiore attenzione alle esigenze delle diverse componenti del movimento calcistico.

Le federazioni europee hanno quindi espresso piena fiducia nelle capacità di Diallo di guidare questo processo, individuandolo come una figura in grado di favorire un cambiamento nella gestione del calcio mondiale. La candidatura del dirigente francese rappresenta dunque un passo concreto verso una possibile sfida elettorale a Gianni Infantino, presidente della FIFA dal febbraio 2016, e conferma la volontà delle federazioni europee rappresentate nel Comitato Esecutivo UEFA di sostenere una leadership alternativa.

Chi è Philippe Diallo, il candidato UEFA alla presidenza FIFA

Philippe Diallo, nato il 2 agosto 1963 a Saint-Nazaire, è un dirigente sportivo francese con oltre trent’anni di esperienza nella governance calcistica, maturata tra rappresentanza dei club professionistici e istituzioni nazionali e internazionali.

Dal 1992 al 2021 ha ricoperto il ruolo di direttore generale dell’Union des Clubs Professionnels de Football (UCPF), l’organizzazione di rappresentanza delle società professionistiche francesi. Parallelamente, tra il 2009 e il 2021, ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Ligue de Football Professionnel (LFP), maturando anche un’esperienza nelle strutture della FIFA dedicate alla risoluzione delle controversie.

Entrato nel Comitato Esecutivo della Federcalcio francese nel 2021, ha assunto la presidenza ad interim nel 2023 dopo le dimissioni di Noël Le Graët, prima di essere eletto ufficialmente presidente della FFF nel giugno dello stesso anno. Nel dicembre 2024 è stato confermato per un nuovo mandato quadriennale.

Sempre nel 2023 è entrato nel Comitato Esecutivo UEFA, consolidando il proprio ruolo nelle istituzioni calcistiche europee.