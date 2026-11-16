Bale e investitori arabi mettono nel mirino il Siviglia: club valutato mezzo miliardo

Come riporta ABC ed El Confidencial, infatti, Gareth Bale è uno dei consulenti di uno dei fondi che stanno valutando l’acquisizione del controllo del club andaluso per una quota fino all’85% del club , valutato 500 milioni di euro . Gli azionisti si aspettano di scegliere un acquirente prima della fine dell’anno. Tra gli interessati, inoltre, figura anche una società dei fratelli sauditi Mansoor e Haider Syed .

Il futuro societario del Siviglia rimane incerto, soprattutto dopo il fallimento della trattativa con un consorzio di imprenditori rappresentati da Sergio Ramos , ex calciatore del club andaluso e del Real Madrid. E ora proprio un ex merengues potrebbe entrare in corsa per rilevare il Siviglia.

La valutazione aggiornata del Siviglia, salita secondo una stima del 25%, deriva dalla recente cessione del 42% del Valencia al gruppo statunitense Pitchwise. Proprio per questo, e un riacceso interesse internazionale, i soci del Siviglia attendono di ricevere offerte non vincolanti entro la metà di dicembre e hanno lasciato aperta la questione del prezzo. Il piano prevede di selezionare tre candidati con cui avviare le trattative e scegliere l’acquirente prima della fine dell’anno, con l’obiettivo di concludere l’operazione nei primi mesi del 2027.

Inoltre, il fondo assistito da Bale avrebbe già manifestato il proprio interesse la scorsa estate, dopo l’interruzione delle trattative con il consorzio di imprenditori rappresentati da Sergio Ramos. Antonio Lappí e Fede Quintero hanno inoltre ribadito la scorsa settimana che la loro proposta è ancora sul tavolo, nonostante fosse stata esclusa in una fase precedente del processo.

L’obiettivo primario di questa ipotetica cessione è la ristrutturazione economica del club. Di recente, i soci del Siviglia hanno quantificato il debito netto in 60 milioni di euro, con il club che avrebbe bisogno di un aumento di capitale di almeno 80 milioni. Il prossimo 10 dicembre, infine, il consiglio direttivo presenterà all’assemblea degli azionisti una perdita di 27,4 milioni di euro relativa all’esercizio 2025-26.