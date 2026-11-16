Il Venezia chiude il bilancio 2026 in rosso: i soci si impegnano a versare oltre 100 milioni

Il Venezia al termine della scorsa stagione ha festeggiato il suo ritorno in Serie A. E dopo un inizio difficile in campionato, che ha portato all’esonero di Giovanni Stroppa, sta provando a emergere dalle sabbie mobili della zona retrocessione con l’arrivo sulla panchina di Davide Nicola, tecnico che negli anni si è mostrato specializzato nel risollevare le sorti di club in difficoltà.

In attesa di vedere i risultati sul campo, con un nuovo stadio che prende sempre più forma, la società arancioneroverde ha pubblicato i propri risultati economico-finanziari relativi alla stagione 2025/26 con chiusura al 30 giugno scorso. I dati di bilancio si riferiscono all’annata vissuta in Serie B e confrontandola con la precedente – quando la squadra era nel massimo campionato italiano – evidenziano una perdita superiore.