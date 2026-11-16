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Il Venezia chiude il bilancio 2026 in rosso: i soci si impegnano a versare oltre 100 milioni

Il club veneto ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2026 in perdita, ma la proprietà non ha fatto mancare il proprio sostegno.

Di
Luca Cosentini
Finanza
Onefootball
Venezia bilancio 2026
(Foto: Maurizio Lagana/Getty Images)

Il Venezia al termine della scorsa stagione ha festeggiato il suo ritorno in Serie A. E dopo un inizio difficile in campionato, che ha portato all’esonero di Giovanni Stroppa, sta provando a emergere dalle sabbie mobili della zona retrocessione con l’arrivo sulla panchina di Davide Nicola, tecnico che negli anni si è mostrato specializzato nel risollevare le sorti di club in difficoltà.

In attesa di vedere i risultati sul campo, con un nuovo stadio che prende sempre più forma, la società arancioneroverde ha pubblicato i propri risultati economico-finanziari relativi alla stagione 2025/26 con chiusura al 30 giugno scorso. I dati di bilancio si riferiscono all’annata vissuta in Serie B e confrontandola con la precedente – quando la squadra era nel massimo campionato italiano – evidenziano una perdita superiore.

Calcio e Finanza

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