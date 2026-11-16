Arvedi fa ricca la Cremonese: cifre record come sponsor, più di tutti in Italia

Una cifra record per il calcio italiano, superiore anche a quella incassata dai principali club di Serie A attraverso gli sponsor di maglia. La Cremonese può contare sull’importante sostegno economico della propria proprietà, riconducibile all’imprenditore Giovanni Arvedi, che nella stagione 2025/26 ha garantito alla società grigiorossa introiti da sponsorizzazione superiori persino a quelli delle grandi società italiane, considerando complessivamente i principali spazi pubblicitari sulle rispettive divise da gioco.
Il dato emerge dal bilancio al 30 giugno 2026, consultato da Calcio e Finanza, che evidenzia come il sostegno della proprietà continui a rappresentare un elemento centrale nel modello economico del club lombardo. Una cifra che va tuttavia contestualizzata: per la Cremonese si tratta infatti di una sponsorizzazione riconducibile alla stessa proprietà, considerando che Arvedi controlla il club dal 2007. Si tratta quindi di risorse fatte “in casa”, garantite principalmente da aziende dello stesso gruppo del proprietario ed evidentemente non a quello che viene abitualmente definito come “valore di mercato”.
Calcio e Finanza
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