Agevolato l'occultamento di oltre 76 milioni: amministrazione giudiziaria per Revolut

Per la banca digitale, attuale main sponsor del Como , sarebbero emersi « rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa e per altri gravi reati rientranti nell’alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia».

Per «gravi carenze del sistema di Anti-Money Laundering di Revolut numerosi soggetti condannati o indagati per gravi delitti e destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali hanno potuto accedere al sistema finanziario ed è stata agevolata di fatto la commissione dei reati. È emerso un modello gestionale stabile, che ha di fatto agevolato la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per 76,5 milioni di euro, che avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio». Lo scrive il procuratore di Milano Marcello Viola.

L’amministrazione giudiziaria è stata disposta «per la durata di un anno» sulla base della normativa antimafia nei confronti dell’istituto «bancario lituano autorizzato dalla Banca Centrale Europea, con succursale in Italia». La misura di prevenzione riguarda proprio la filiale italiana. Le indagini della Dda sono scaturite da due attività della Gdf: «un’ispezione antiriciclaggio eseguita nei confronti di un Virtual Asset Service Provider appartenente al gruppo bancario, in esito alla quale sono emerse numerose criticità sul corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, con la contestazione di oltre un milione di violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni, oltre a sistematiche contestazioni per omesse segnalazioni di operazioni sospette».

E un «procedimento penale per frode fiscale» a Milano «nel cui ambito è emerso l’utilizzo strumentale di rapporti di conto accesi presso l’istituto di credito per la commissione di reati tributari». La «inadeguatezza dei presidi» antiriciclaggio «ha avuto l’effetto concreto di consentire ai soggetti interessati la possibilità di movimentare risorse oggetto di misure cautelari patrimoniali e sottrarle alla tempestiva individuazione per oltre 4,6 milioni di euro».