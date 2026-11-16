Dai calendari ai diritti tv nazionali: l'allarme delle leghe europee sul calcio del futuro

Il documento, intitolato “Safeguarding the sustainable future of European football through a better balance between domestic and international club football” individua tre grandi criticità: la congestione dei calendari, la crescente concorrenza sui mercati dei diritti televisivi e l’aumento delle disuguaglianze economiche tra le società . Secondo European Leagues, la continua espansione di Champions League, Europa League e Conference League sta progressivamente trasferendo costi e vincoli organizzativi sui campionati domestici, che rappresentano invece la base dell’intero sistema calcistico continentale.

Il crescente peso delle competizioni internazionali rischia di mettere in difficoltà il modello sul quale si è sviluppato il calcio europeo. È l’allarme lanciato da European Leagues , l’organizzazione che rappresenta le leghe calcistiche professionistiche del continente, attraverso un rapporto dedicato alla sostenibilità futura del movimento e alla necessità di trovare un nuovo equilibrio tra i campionati nazionali e le competizioni UEFA per club.

L’allarme sui calendari: sempre meno spazio per i campionati

Il primo problema riguarda l’espansione delle competizioni UEFA, che negli ultimi decenni hanno aumentato sensibilmente il numero delle partite e delle date occupate nel calendario internazionale.

Secondo il rapporto, le partite complessive delle competizioni UEFA per club sono aumentate del 165% dal 1992/93, passando dalle 200 dell’epoca alle 531 della stagione 2024/25. Soltanto dal 2010/11, la crescita è stata del 61%, mentre il numero medio di incontri dei campionati nazionali è rimasto sostanzialmente stabile.

A incidere è soprattutto il nuovo formato introdotto nel 2024/25, con le tre competizioni organizzate attraverso una fase campionato e un calendario più esteso. Le giornate occupate dalle manifestazioni UEFA sono aumentate del 31% rispetto al recente passato, lasciando sempre meno margini alle leghe per programmare le proprie competizioni.

Il risultato è una progressiva perdita di autonomia. I campionati nazionali devono adattare i calendari alle esigenze delle coppe europee, con rinvii sempre più difficili da recuperare, intervalli ridotti tra una partita e l’altra e una maggiore incertezza nella programmazione.

Il rapporto sottolinea come le settimane nelle quali una squadra disputa una partita europea, un incontro di campionato e un’altra gara internazionale siano aumentate del 125% con il nuovo formato UEFA. Una situazione che produce conseguenze non soltanto sulla gestione dei calciatori, ma anche sull’organizzazione delle partite e sulla pianificazione delle attività commerciali.

European Leagues evidenzia inoltre che questa pressione ha già contribuito a modificare alcuni tornei nazionali, attraverso la riduzione del numero delle squadre, la revisione delle formule delle coppe domestiche e l’accorciamento delle pause invernali.

Diritti tv, la crescita delle coppe mette sotto pressione i campionati

La seconda criticità riguarda il mercato dei diritti audiovisivi. Secondo European Leagues, le competizioni UEFA stanno aumentando il proprio peso nei mercati televisivi nazionali a un ritmo nettamente superiore rispetto ai campionati domestici, che in diversi Paesi registrano ricavi stagnanti o in diminuzione.

Tra il 2018/19 e il 2025/26, il valore dei diritti televisivi delle competizioni UEFA nei territori europei è aumentato del 26%, raggiungendo circa 2,6 miliardi di euro annui. Nello stesso periodo, i ricavi domestici delle leghe nazionali sono diminuiti complessivamente del 6%, attestandosi intorno ai 6,6 miliardi. Una differenza che, secondo il rapporto, riflette anche le scelte delle emittenti televisive, sempre più orientate a privilegiare le competizioni internazionali nella distribuzione dei propri budget.

Il fenomeno emerge anche nei principali mercati europei. Nel confronto tra gli ultimi cicli di commercializzazione, la Premier League ha registrato una crescita del 3% dei diritti domestici, contro il 23% delle competizioni UEFA sul mercato britannico. In Germania, la Bundesliga è cresciuta del 2%, mentre le coppe europee hanno segnato un incremento del 47%.

In Italia, i diritti televisivi domestici della Serie A hanno registrato una contrazione del 3,5%, mentre quelli delle competizioni UEFA sono cresciuti del 33%. Ancora più marcata la differenza in Francia, dove il valore dei diritti nazionali di Ligue 1 e Ligue 2 è diminuito del 47,3%, a fronte di una flessione del 4,5% delle competizioni europee.

Secondo European Leagues, il rischio è che la maggiore attrattività delle coppe UEFA finisca per assorbire una quota crescente degli investimenti delle televisioni, riducendo le risorse disponibili per i campionati nazionali. La tendenza potrebbe accentuarsi ulteriormente nel prossimo ciclo commerciale. Le previsioni riportate nel documento indicano infatti una possibile crescita del 20-25% dei ricavi televisivi UEFA nei mercati europei tra il 2027 e il 2031, fino a raggiungere un valore annuo compreso tra 3,1 e 3,3 miliardi di euro.

Il rapporto individua nelle leghe di medie dimensioni, in particolare quelle collocate tra il sesto e il venticinquesimo posto del ranking UEFA per federazioni, i soggetti maggiormente esposti al rischio di perdere ulteriore terreno rispetto alle competizioni internazionali.

Il divario tra le big e gli altri club: il rischio di un calcio a due velocità

La terza area di attenzione riguarda l’equilibrio competitivo. Secondo European Leagues, la crescita dei premi UEFA contribuisce ad ampliare il divario tra le società che partecipano regolarmente alle competizioni europee e quelle che disputano soltanto i campionati nazionali.

I ricavi delle coppe consentono ai club qualificati di investire maggiormente nella rosa, nelle infrastrutture e nello sviluppo commerciale, aumentando le probabilità di ottenere nuovamente l’accesso alle competizioni internazionali. Si crea così un meccanismo che tende ad autoalimentarsi, consolidando le posizioni delle società economicamente più forti.

Il rapporto evidenzia come questa concentrazione delle risorse si sia accentuata nel tempo. Nella stagione 2005/06, i 25 club europei con i ricavi più elevati rappresentavano il 31,6% del fatturato complessivo delle prime divisioni continentali. Nel 2025/26, secondo i dati utilizzati nello studio, questa quota ha raggiunto il 45,1%.

La differenza emerge anche analizzando la distribuzione dei premi delle competizioni UEFA. Secondo European Leagues, tra il 2010 e il 2025 le società partecipanti alle coppe europee hanno ricevuto complessivamente oltre 19 miliardi di euro, mentre i club non partecipanti hanno beneficiato di circa 915 milioni attraverso i meccanismi di solidarietà.

Pur riconoscendo l’incremento dei contributi destinati alle società escluse dalle competizioni internazionali, il rapporto ritiene che questi strumenti non siano sufficienti a riequilibrare il sistema. Il rischio, secondo European Leagues, è la progressiva formazione di un calcio a due velocità, nel quale un gruppo ristretto di società possa contare su risorse economiche strutturalmente superiori rispetto al resto dei partecipanti ai campionati nazionali.

Una dinamica che potrebbe ridurre l’incertezza dei risultati sportivi, rendere più prevedibili le classifiche e compromettere, nel lungo periodo, anche l’attrattività commerciale delle competizioni domestiche.