La Commissione UE approva: via libera a Unicredit per l'acquisizione di Commerzbank

«Questa operazione ha già ricevuto il via libera della Banca centrale europea il mese scorso e ora arriva la nostra autorizzazione dal punto di vista della concorrenza e del mercato – ha sottolineato la commissaria europea alla Concorrenza, Teresa Ribera –. Il messaggio principale che dobbiamo ricordare è che deve esserci pieno rispetto per l’autorizzazione che adottiamo oggi. Non è opportuno fare speculazioni su scenari ipotetici. I servizi della Commissione hanno valutato molto attentamente se questa concentrazione potesse introdurre restrizioni per le piccole e medie imprese in Germania, e non è così».

«L’indagine di mercato e la valutazione delle diverse alternative che resteranno disponibili indicano chiaramente che non c’è alcun motivo per opporsi a questa concentrazione dal punto di vista del mercato – ha proseguito Ribera –. La responsabilità della Commissione è garantire un mercato interno ben funzionante, con condizioni di parità, autorizzando le operazioni che non sollevano problemi di concorrenza. Le preoccupazioni sollevate dai governi nazionali con riferimenti alla sicurezza devono essere interpretate in modo molto attento e restrittivo. Misure provvisorie o ad altre forme di difesa di questa decisione? Voglio evitare speculazioni. La Commissione resterà molto attenta, come in qualsiasi altro caso, nell’esercizio dei propri poteri di valutare e difendere le proprie decisioni».

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