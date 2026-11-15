Serie A, il paradosso delle plusvalenze: quando il calciomercato diventa un salvagente

Nell’esercizio 2024/25, i venti club del nostro campionato hanno registrato ricavi complessivi per circa 4,04 miliardi di euro . Il dato, però, scende a circa 3 miliardi escludendo le plusvalenze e altre componenti direttamente legate al mercato dei calciatori. Questo significa che una parte molto rilevante della capacità economica complessiva del sistema dipende da operazioni che, per loro stessa natura, non possono essere considerate ricavi pienamente ricorrenti.

Ma il calciomercato smette di essere un asset esclusivamente sportivo quando il suo significato va oltre la semplice costruzione di una squadra e diventa mezzo privilegiato per costruire, o talvolta salvare, un bilancio. È quello che accade sempre più frequentemente nel calcio contemporaneo e, in particolare, nel sistema italiano. I numeri della Serie A, un questo senso, aiutano a comprendere la portata del fenomeno.

Nel calcio moderno, l’acquisto e la cessione dei calciatori rappresentano una necessità strategica. Il rinnovamento della rosa, la crescita del valore tecnico e il perseguimento delle ambizioni sportive passano inevitabilmente anche da questi aspetti. Il calciomercato, infatti, non è altro che lo strumento attraverso il quale un club cerca di assicurarsi nuovo valore tecnico, migliorare la competitività della squadra e ottenere, di conseguenza, un vantaggio rispetto agli avversari.

Il dato che cambia la prospettiva: quasi un quinto dei ricavi

Secondo un’analisi di Calcio e Finanza pubblicata nel luglio 2025, nell’arco dei dieci anni dal 2014 al 2024 le plusvalenze hanno rappresentato quasi il 20% del fatturato aggregato dei club di Serie A. Il dato va letto con attenzione. Non significa che ogni società dipenda dalle cessioni nella stessa misura, né che le plusvalenze rappresentino necessariamente un elemento negativo. Una plusvalenza può essere il risultato di un buon lavoro di scouting, della crescita di un giovane del settore giovanile o della capacità di acquistare un calciatore al momento giusto e valorizzarlo nel corso degli anni.

Il dato dimostra però che il mercato dei calciatori ha assunto un peso troppo importante per essere considerato una semplice attività accessoria. In molti casi, la gestione del patrimonio tecnico e la gestione del bilancio sono diventate due attività strettamente collegate. Quando una quota così significativa dei ricavi complessivi deriva dalla compravendita dei giocatori, la sostenibilità del sistema non può essere valutata soltanto osservando il fatturato finale. Diventa fondamentale distinguere tra le entrate generate dall’attività ordinaria del club e quelle prodotte attraverso la vendita degli asset sportivi.

Il problema nasce quando una società deve vendere ogni stagione per coprire costi che si ripresentano regolarmente. Gli stipendi dei giocatori sono costi ricorrenti. Le rate degli acquisti precedenti continuano a scadere. Gli ammortamenti dei cartellini gravano sui bilanci per più esercizi. Le spese di gestione della struttura societaria, del personale e dell’attività sportiva devono essere sostenute indipendentemente dall’esito del mercato. Le plusvalenze, invece, dipendono dalla disponibilità di giocatori che hanno appeal sul mercato e dalla presenza di controparti disposte a pagare il prezzo richiesto.

Il risultato è una potenziale asimmetria strutturale: i costi sono relativamente prevedibili, mentre i ricavi derivanti dalle cessioni sono, per loro natura, più volatili. Una società può programmare con una certa precisione il costo di un contratto pluriennale. Non può programmare però con la stessa certezza che, dodici mesi più tardi, un altro club sarà disposto a pagare una certa cifra per uno dei suoi giocatori.

Possono cambiare le prestazioni sportive, le condizioni fisiche, la durata del contratto, l’interesse del mercato e perfino le disponibilità economiche dei potenziali acquirenti. Un giocatore che in una stagione rappresenta un asset da decine di milioni potrebbe perdere rapidamente valore nella stagione successiva. Basare una parte significativa dell’equilibrio economico su un risultato così variabile comporta inevitabilmente un margine di rischio.

Quando vendere diventa parte della programmazione

Quando un club ha bisogno di realizzare una determinata cifra attraverso le cessioni, il mercato non viene più affrontato esclusivamente sulla base delle esigenze tecniche. Accanto alla necessità di individuare i giocatori utili per migliorare la squadra si aggiunge la necessità di identificare gli asset che possono essere ceduti per generare il risultato economico richiesto. La differenza può cambiare profondamente la costruzione di una rosa.

Un direttore sportivo potrebbe individuare un calciatore come fondamentale per il progetto tecnico e considerarlo una pedina centrale per il futuro della squadra. Lo stesso giocatore potrebbe però essere uno dei pochi elementi della rosa in grado di generare una plusvalenza significativa.

In questo caso, la convenienza sportiva e quella economica possono entrare in conflitto. In un sistema equilibrato, la strategia economica dovrebbe sostenere quella sportiva. Le risorse finanziarie dovrebbero consentire alla società di costruire e mantenere una squadra competitiva nel tempo. In un sistema più fragile, invece, rischia di accadere il contrario: è la necessità finanziaria a determinare le scelte sportive. La pianificazione tecnica diventa così subordinata alle esigenze immediate del bilancio.

Il caso Juventus: i giovani come patrimonio tecnico ed economico

Un caso particolarmente interessante è quello della Juventus Next Gen, la seconda squadra bianconera. Secondo l’analisi di Calcio e Finanza del luglio 2026, tra il 2019/20 e il 2025/26 le plusvalenze generate dai giocatori provenienti dalla Next Gen hanno raggiunto complessivamente 187 milioni di euro, su 428 milioni di plusvalenze totali del club nel periodo considerato. Nel solo 2024/25, quelle legate ai giovani hanno raggiunto 74 milioni.

Si tratta di numeri che mostrano con grande evidenza il potenziale economico di un sistema di sviluppo interno dei calciatori. Il punto, però, non è soltanto contabile. Una seconda squadra può rappresentare un investimento nello sviluppo del talento, nel minutaggio e nella valorizzazione dei giocatori, creando un percorso intermedio tra il settore giovanile e la prima squadra.

Questo modello consente a un club di osservare più a lungo la crescita dei propri giovani, inserirli progressivamente nel calcio professionistico e comprenderne meglio il potenziale prima di prendere decisioni definitive sul loro futuro. Allo stesso tempo, però, il successo economico di questo modello introduce un tema particolarmente delicato: il giovane può diventare contemporaneamente una risorsa tecnica per la prima squadra e un asset economico da valorizzare sul mercato.

Le due finalità possono naturalmente convivere. Un club può formare un giocatore, utilizzarlo nella propria squadra e, qualora arrivi un’offerta particolarmente conveniente, decidere successivamente di cederlo. Il problema emerge quando la necessità economica di vendere prevale sulla convenienza sportiva di trattenere il giocatore. Un giovane calciatore può avere un valore immediato sul mercato molto più semplice da quantificare rispetto al valore che potrebbe generare nei successivi cinque o sei anni all’interno della prima squadra.

Un club potrebbe quindi realizzare un’importante plusvalenza cedendo un talento che, dal punto di vista tecnico, avrebbe potuto diventare una pedina fondamentale per diverse stagioni. Il beneficio economico è immediato e facilmente contabilizzabile. La perdita sportiva, invece, può manifestarsi nel tempo e risultare molto più difficile da misurare.

Un giocatore trattenuto potrebbe contribuire a migliorare i risultati della squadra, aumentare il valore del brand, contribuire alla qualificazione alle competizioni europee o diventare, in futuro, un calciatore dal valore ancora più elevato. Il valore per il bilancio e il valore per la squadra non coincidono necessariamente. Ed è proprio nella capacità di distinguere e bilanciare queste due dimensioni che si misura la qualità della programmazione di un club.

Il mercato europeo e il rischio della dipendenza

Nel rapporto sul panorama economico del calcio europeo pubblicato nel 2026, la UEFA ha evidenziato che il mercato estivo 2026 ha superato i 10 miliardi di euro di spesa per i trasferimenti dei club maschili europei. Le cessioni hanno generato circa 10,3 miliardi di euro, con profitti da trasferimento stimati in 6,8 miliardi da contabilizzare nei bilanci 2026 e/o 2027.

Questi dati dimostrano che la centralità del mercato dei calciatori non è una peculiarità italiana. Le plusvalenze e i trasferimenti rappresentano una componente sempre più importante dell’economia dell’intero calcio europeo. La differenza sostanziale riguarda il modo in cui queste operazioni vengono utilizzate all’interno del modello economico di ciascun club. Per alcune società, la vendita di un calciatore rappresenta un’opportunità. Per altre, rappresenta una condizione necessaria per mantenere l’equilibrio finanziario. Ed è proprio questa differenza a determinare il grado di libertà strategica di una società.

Un club con ricavi commerciali solidi, uno stadio in grado di generare entrate significative e un efficace controllo dei costi può affrontare il mercato da una posizione di forza. Può vendere un giocatore perché riceve un’offerta considerata irrinunciabile. Può utilizzare le risorse ottenute per reinvestire sulla squadra, ridurre il debito o migliorare ulteriormente la propria struttura. Un club finanziariamente più fragile potrebbe invece trovarsi costretto a vendere per rispettare le proprie scadenze o raggiungere un risultato economico necessario. La stessa operazione può quindi produrre effetti contabili simili, ma nascere da condizioni completamente diverse.

Nel primo caso si tratta di una scelta strategica. Nel secondo di una necessità finanziaria. Questa distinzione definisce una parte fondamentale della libertà decisionale di una società. Un club forte non è semplicemente quello che può spendere molto. È anche quello che può aspettare, negoziare e rifiutare. La disponibilità economica permette di affrontare il mercato senza la pressione di dover trasformare rapidamente il patrimonio tecnico in liquidità o in risultato di bilancio.

Il vero vantaggio competitivo: poter dire no

Nel calcio si parla spesso del potere economico come della capacità di acquistare grandi giocatori. Esiste però un’altra forma di forza, forse ancora più importante: la capacità di non dover vendere. Un club finanziariamente solido può decidere di trattenere il proprio miglior calciatore anche davanti a un’offerta importante, se ritiene che il suo valore sportivo sia superiore al prezzo proposto.

Può costruire un progetto tecnico pluriennale senza doverlo smontare ogni estate. Può programmare il futuro della squadra sapendo che la permanenza dei giocatori migliori non dipende necessariamente dalla necessità di chiudere positivamente l’esercizio. La continuità tecnica rappresenta un valore spesso sottovalutato.

Una squadra che riesce a mantenere per più stagioni il proprio nucleo principale può sviluppare automatismi, identità tattica e stabilità competitiva. Ogni cessione importante comporta invece il rischio di dover ricostruire parte dell’equilibrio raggiunto. La solidità finanziaria, quindi, non serve soltanto a comprare meglio, serve soprattutto a scegliere meglio.

Il paradosso della Serie A: vendere talento per sopravvivere

Se i club di Serie A devono generare costantemente risorse attraverso le cessioni, il rischio è quello di alimentare un sistema nel quale il talento prodotto o valorizzato in Italia viene sistematicamente trasferito verso campionati economicamente più forti. Il club italiano realizza una plusvalenza e il bilancio beneficia dell’operazione, ma la squadra perde un giocatore importante.

Se il calciatore viene sostituito con un profilo di valore equivalente o superiore, il sistema continua a funzionare. In questo caso la vendita può persino rappresentare una scelta virtuosa, perché dimostra la capacità della società di valorizzare un asset e reinvestire efficacemente le risorse ottenute. Se invece la cessione serve principalmente a coprire costi pregressi, pagare rate o riequilibrare una situazione finanziaria fragile, la capacità di reinvestimento diminuisce. Il livello tecnico rischia così di abbassarsi progressivamente.

Questo meccanismo può creare una contraddizione strutturale: per mantenere l’equilibrio economico, il campionato potrebbe essere costretto a cedere proprio una parte del valore sportivo necessario per crescere economicamente e migliorare la propria competitività internazionale. Il risultato è un circolo potenzialmente difficile da interrompere. Ricavi inferiori limitano gli investimenti, la necessità di vendere aumenta, il livello tecnico può ridursi e diventa ancora più complicato generare nuovi ricavi attraverso risultati sportivi, competizioni internazionali e crescita commerciale.