Una nuova casa per la Juventus Women: il valore economico di uno stadio dedicato

L’Italia sa già che l’interesse del pubblico esiste. Nel marzo 2019, 39.027 spettatori riempirono l’Allianz Stadium per la sfida tra Juventus e Fiorentina, stabilendo quello che allora era il record nazionale di presenze per una partita di calcio femminile. Quattro anni più tardi, 39.454 persone si ritrovarono allo Stadio Olimpico per assistere alla sfida di Champions League tra Roma e Barcellona. Dal 2022, la Serie A Women è diventata un campionato pienamente professionistico. La questione, dunque, non è più stabilire se gli italiani siano disposti ad andare allo stadio per assistere a una partita di calcio femminile, ma capire come un club possa accoglierli a ogni giornata, e non soltanto nelle grandi occasioni.

Quando Gianluca Ferrero , lo scorso 3 novembre, ha dichiarato agli azionisti della Juventus che «sarebbe meraviglioso» costruire un secondo stadio nei pressi di Torino per la squadra femminile e la Next Gen , ha dato voce a un’idea il cui momento sembra essere arrivato. Il club, ha spiegato, ha la volontà e l’idea, ma non dispone ancora di un progetto esecutivo. Ed è proprio in questa fase che si concentrano le decisioni più importanti: il successo o il fallimento di un impianto dedicato al calcio femminile si determina ben prima della posa della prima pietra, attraverso le scelte relative alle sue dimensioni, al suo utilizzo e alla sua sostenibilità economica.

Articolo a cura di Eleni Stefania Kalapoda, architetta e urban designer con sede a New York, specializzata nella progettazione di impianti sportivi, strutture per l’intrattenimento e l’ospitalità, nonché membro dell’Autodesk Advisory Council. Durante la sua carriera ha collaborato con il team del Renzo Piano Building Workshop al progetto dello Stavros Niarchos Foundation Cultural Center e ha lavorato presso Foster + Partners, lo studio che insieme a MANICA è stato incaricato di progettare il nuovo San Siro di Inter e Milan.

Le dimensioni sono una scelta strategica

La prima lezione che arriva dall’estero è che lo stadio giusto per una squadra femminile raramente coincide con quello più grande a disposizione. Una presenza di 4.000 spettatori rappresenta un successo in un impianto da 6.000 posti, ma una delusione in uno stadio da 41.000. L’atmosfera è di per sé una risorsa commerciale: contribuisce a vendere abbonamenti, valorizza le riprese televisive e fotografiche e offre agli sponsor l’immagine più preziosa dello sport, quella di uno stadio pieno. Il Barcellona lo ha capito quando ha scelto l’Estadi Johan Cruyff, con una capienza di 6.000 posti, come casa abituale della propria squadra femminile, riservando l’impianto più grande del club alle occasioni in grado di riempirlo. Eleni Kalapoda

Kansas City si è spinta ancora oltre. Nel marzo 2024, il Kansas City Current ha inaugurato il CPKC Stadium, il primo stadio al mondo costruito specificamente per una squadra professionistica femminile: circa 11.500 posti, finanziato interamente da capitali privati con un investimento di circa 117 milioni di dollari e con gli abbonamenti stagionali esauriti fin dalla prima stagione. Il suo successo deve poco alla spettacolarità e molto alla precisione della progettazione. La visibilità del campo è ravvicinata, gli spazi di circolazione sono ampi e ogni ambiente è stato pensato sulle esigenze delle persone che frequentano realmente il calcio femminile, dalle giovani famiglie ai gruppi di amici, anziché essere adattato da un modello concepito per un pubblico differente.Per la Juventus, una capienza compresa tra 8.000 e 12.000 posti, con tribune ampliabili o riconfigurabili, consentirebbe al club di far crescere progressivamente il proprio pubblico, anziché inseguire una domanda ancora da consolidare. Un impianto progettato per fasi permetterebbe di contenere l’investimento iniziale, lasciando spazio alla crescita dell’interesse che il club sta chiaramente contribuendo ad alimentare.

Uno stadio condiviso per scelta, non per compromesso

L’intuizione di Ferrero di affiancare la squadra femminile alla Next Gen è commercialmente lungimirante, a condizione che l’impianto venga concepito per entrambe fin dai primi schizzi progettuali. Due squadre significano il doppio delle giornate di partita e, di conseguenza, maggiori opportunità di valorizzare hospitality, ristorazione, merchandising e diritti di denominazione dello stadio (i cosiddetti naming rights).

La differenza tra uno stadio condiviso che funziona davvero e uno che si limita a ospitare più squadre risiede nei dettagli: spogliatoi dello stesso livello, aree mediche e di recupero progettate sulle esigenze delle atlete anziché adattate successivamente, soluzioni di branding flessibili che permettano a ciascuna squadra di sentirsi realmente a casa e un calendario delle partite coordinato con le emittenti televisive, affinché nessuna delle due formazioni debba accontentarsi degli spazi lasciati liberi dall’altra.

I migliori impianti contemporanei, inoltre, sono in grado di generare ricavi anche tra una partita e l’altra. Un centro di allenamento e preparazione atletica collegato allo stadio, campi a disposizione della comunità, un museo del club e spazi per conferenze possono trasformare una struttura utilizzata forse trenta giorni all’anno in un luogo vivo quasi quotidianamente. È questo che rende l’investimento sostenibile e giustificabile agli occhi di un Consiglio di Amministrazione, ma anche ciò che permette allo stadio di diventare una parte autentica della città, anziché una struttura chiusa e isolata ai suoi margini.

Come far tornare i conti

Un impianto di queste dimensioni non deve necessariamente rappresentare un peso per il bilancio. Il suo modello di ricavi può essere costruito attorno a diverse fonti di entrata affidabili:

i naming rights , che nel caso di uno stadio progettato appositamente per il calcio femminile possono valorizzare una storia rara e commercialmente interessante;

, che nel caso di uno stadio progettato appositamente per il calcio femminile possono valorizzare una storia rara e commercialmente interessante; l’ hospitality premium , che gli impianti più piccoli possono offrire con un’esperienza più esclusiva e ravvicinata rispetto alle grandi arene;

, che gli impianti più piccoli possono offrire con un’esperienza più esclusiva e ravvicinata rispetto alle grandi arene; i ricavi generati durante tutto l’anno dalle attività di allenamento, dagli eventi e dall’utilizzo degli spazi da parte della comunità.

L’Italia dispone inoltre di un istituto di credito pubblico dedicato proprio a questo genere di progetti, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, la cui missione è finanziare le infrastrutture sportive. In combinazione con un programma di costruzione articolato in più fasi, strumenti di questo tipo consentono a un club di realizzare oggi ciò di cui ha bisogno, verificare concretamente la domanda e ampliare l’impianto in futuro con maggiore sicurezza.