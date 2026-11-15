Undici anni dopo l’ultima partita ufficiale, Ronaldinho torna in campo. Il campione brasiliano, ex Pallone d’Oro e protagonista in Europa con le maglie di Barcellona e Milan, farà il suo esordio con il Ravenna questo pomeriggio, domenica 15 novembre 2026, in occasione del derby contro il Forlì, valido per la quattordicesima giornata del girone B della Serie C. Un evento che ha richiamato l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo e che sarà trasmesso in diretta su Sky.
L’operazione rappresenta anche un importante investimento in termini di immagine per il club romagnolo, guidato dal patron Ignazio Cipriani, che aveva annunciato in estate l’arrivo del brasiliano come uomo immagine, ottenendo anche la disponibilità a disputare almeno una partita ufficiale. Ora, a 46 anni e dopo l’ultima esperienza con il Fluminense nel 2015, Ronaldinho si prepara a tornare protagonista in un incontro che per Ravenna ha assunto i contorni di un evento straordinario.
Ronaldinho Ravenna, dove vedere il derby con il Forlì in tv
La sfida tra Ravenna e Forlì si disputerà domenica 15 novembre 2026 alle ore 17.30, allo stadio Bruno Benelli di Ravenna. L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva televisiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sky ha predisposto una programmazione speciale per accompagnare il ritorno del campione brasiliano, con collegamenti già dalle ore 17 e uno studio allestito direttamente a bordocampo, condotto da Gianluca Di Marzio.
La telecronaca sarà affidata ad Antonio Nucera, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. Prevista anche una speciale Ronaldinho Cam, una telecamera dedicata che seguirà il brasiliano dal riscaldamento e durante la partita, oltre a un’introduzione firmata da Fabio Caressa.
Ronaldinho Ravenna, spettatori e biglietti: Benelli verso il sold out
Il ritorno in campo di Ronaldinho ha scatenato una vera e propria corsa ai biglietti. Per l’occasione, il Ravenna ha deciso di ampliare temporaneamente la capienza dello stadio Bruno Benelli attraverso l’installazione di una nuova tribuna nel settore distinti, ribattezzata R10 in onore del campione brasiliano.
La struttura provvisoria è stata progettata per ospitare fino a circa 1.800 spettatori aggiuntivi, con l’obiettivo di portare la capienza complessiva dell’impianto vicino ai 7mila posti, a seconda delle autorizzazioni e dei settori effettivamente aperti. La risposta del pubblico è stata immediata. Nella prima fase di prevendita, oltre 2.600 abbonati del Ravenna hanno confermato la propria presenza, mentre altri 1.500 biglietti sono stati acquistati in pochi minuti all’apertura della vendita libera.
Secondo gli ultimi aggiornamenti della stampa locale, alla vigilia del fine settimana lo stadio risultava praticamente esaurito nei settori ordinari. Restavano disponibili soltanto alcune centinaia di biglietti, prevalentemente nella nuova tribuna R10. La partita potrebbe quindi richiamare quasi 7mila spettatori, un’affluenza particolarmente rilevante per la categoria e per le dimensioni dell’impianto.
Ravenna-Forlì, prezzi dei biglietti fino a 150 euro
L’evento ha comportato anche una politica di prezzi particolare rispetto alle abituali partite casalinghe del Ravenna. La società ha infatti indetto la cosiddetta Giornata giallorossa, rendendo non validi gli abbonamenti stagionali e prevedendo una nuova bigliettazione anche per gli abbonati, ai quali è stata riservata una fase di prelazione.
I prezzi interi comunicati per i settori ordinari vanno dai 30 euro delle curve ai 60 euro della tribuna inferiore coperta, fino ai 120 euro della tribuna laterale coperta. Per la nuova tribuna R10 sono state previste diverse fasce di prezzo, con biglietti inizialmente proposti a 75 euro e formule di hospitality che raggiungono 150 euro. Un posizionamento che testimonia la volontà di valorizzare commercialmente il ritorno in campo del brasiliano, trasformando una partita di Serie C in un appuntamento di grande richiamo.
Al momento non è stato comunicato l’incasso complessivo previsto, ma l’elevata domanda e i prezzi applicati rendono il derby un’occasione importante anche sul piano dei ricavi da stadio.
Ronaldinho al Ravenna, un’operazione di marketing internazionale
L’arrivo di Ronaldinho si inserisce nella strategia della proprietà del Ravenna, intenzionata ad aumentare la visibilità del club anche al di fuori del calcio italiano. L’ex Barcellona e Milan porta con sé un patrimonio di notorietà internazionale, costruito attraverso una carriera che comprende il Pallone d’Oro 2005, la Champions League 2005/06 con il Barcellona e il Mondiale 2002 con il Brasile.
La sua presenza ha contribuito a generare un’attenzione mediatica insolita per un incontro di Serie C. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, per il derby sono arrivate oltre 200 richieste di accredito, comprese circa 50 da fotografi, con l’interesse di testate e agenzie internazionali.
La partita avrà infatti una copertura che andrà oltre i confini italiani, con particolare attenzione da parte dei mercati nei quali Ronaldinho continua a godere di una straordinaria popolarità. Per il Ravenna si tratta quindi di un’occasione per rafforzare il proprio marchio, valorizzare l’offerta commerciale e ampliare il pubblico potenziale, anche attraverso merchandising e iniziative legate all’immagine del brasiliano.
Ronaldinho giocherà titolare contro il Forlì?
Il ritorno in campo del brasiliano è atteso anche sotto il profilo tecnico. Ronaldinho è arrivato in Italia venerdì 13 novembre e ha sostenuto una prima sessione di preparazione individuale per poi partecipare alla rifinitura con i compagni nella mattinata di sabato.
L’allenatore del Ravenna, Andrea Mandorlini, ha confermato che il brasiliano sarà schierato in campo fin dall’inizio della partita, lasciandogli libertà di movimento. Resta naturalmente da valutare la sua condizione atletica, considerando l’età e il lungo periodo trascorso dall’ultima presenza ufficiale.
Al di là del minutaggio, il ritorno del campione ex Barcellona e Milan rappresenta già un risultato significativo per il Ravenna, che si prepara a vivere una giornata destinata a entrare nella storia recente del club.