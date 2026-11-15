Undici anni dopo l’ultima partita ufficiale, Ronaldinho torna in campo. Il campione brasiliano, ex Pallone d’Oro e protagonista in Europa con le maglie di Barcellona e Milan, farà il suo esordio con il Ravenna questo pomeriggio, domenica 15 novembre 2026, in occasione del derby contro il Forlì, valido per la quattordicesima giornata del girone B della Serie C. Un evento che ha richiamato l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo e che sarà trasmesso in diretta su Sky.

L’operazione rappresenta anche un importante investimento in termini di immagine per il club romagnolo, guidato dal patron Ignazio Cipriani, che aveva annunciato in estate l’arrivo del brasiliano come uomo immagine, ottenendo anche la disponibilità a disputare almeno una partita ufficiale. Ora, a 46 anni e dopo l’ultima esperienza con il Fluminense nel 2015, Ronaldinho si prepara a tornare protagonista in un incontro che per Ravenna ha assunto i contorni di un evento straordinario.