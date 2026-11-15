Riservato agli utenti registrati

Lo stadio in un polmone verde: il progetto del Venezia prende forma verso l'inaugurazione del 2028

I lavori proseguono nei tempi e nei costi previsti con l’impianto che in 40 di concessione porterà ricavi per 900 milioni.

Di
Luca Cosentini
Onefootball
Stadi
nuovo stadio venezia
Lo scheletro del nuovo stadio del Venezia nel Bosco dello Sport (Foto Calcio e Finanza)

Il cuore dello sport veneziano all’interno di un polmone verde collegato alle arterie principali della zona. Questo è in una frase il progetto del Bosco dello Sport che sta sorgendo a Tessera, frazione di Mestre nella città Città Metropolitana di Venezia, e vede l’arena per la Reyer Venezia e il nuovo stadio del Venezia Calcio.

Arrivando al cantiere del nuovo stadio della società presieduta da Francesca Bodie si nota immediatamente l’incrocio, fondamentale per un’opera di questo tipo, con tutti i collegamenti più vicini. A soli due chilometri c’è, per esempio, l’Aeroporto Marco Polo. Intorno gli svincoli autostradali che collegano gran parte del Veneto, a cui si aggiungerà presto una stazione dell’altavelocità e una pista ciclabile che arriva proprio sotto lo stadio e che non aspetta altro che essere aperta. Il tutto incorniciato da 100mila alberi appena piantati in un’area, già di proprietà del Comune, che presentava solamente campi agricoli al fianco di aree incolte.

Alcuni degli alberi del Bosco dello Sport (Foto Calcio e Finanza)

Calcio e Finanza

Continua a leggere

Crea il tuo account gratuito per leggere questo articolo e gli altri contenuti riservati agli utenti registrati di Calcio e Finanza.

Registrati gratis