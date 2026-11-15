Lo stadio in un polmone verde: il progetto del Venezia prende forma verso l'inaugurazione del 2028

Il cuore dello sport veneziano all’interno di un polmone verde collegato alle arterie principali della zona. Questo è in una frase il progetto del Bosco dello Sport che sta sorgendo a Tessera, frazione di Mestre nella città Città Metropolitana di Venezia, e vede l’arena per la Reyer Venezia e il nuovo stadio del Venezia Calcio.

Arrivando al cantiere del nuovo stadio della società presieduta da Francesca Bodie si nota immediatamente l’incrocio, fondamentale per un’opera di questo tipo, con tutti i collegamenti più vicini. A soli due chilometri c’è, per esempio, l’Aeroporto Marco Polo. Intorno gli svincoli autostradali che collegano gran parte del Veneto, a cui si aggiungerà presto una stazione dell’altavelocità e una pista ciclabile che arriva proprio sotto lo stadio e che non aspetta altro che essere aperta. Il tutto incorniciato da 100mila alberi appena piantati in un’area, già di proprietà del Comune, che presentava solamente campi agricoli al fianco di aree incolte.