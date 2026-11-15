Nations League, cosa serve all'Italia per qualificarsi ai quarti e vincere il girone

La Nazionale guidata da Roberto Mancini si presenta all’appuntamento nelle condizioni migliori, dopo il successo per 3-1 contro la Francia a San Siro. Una vittoria che ha permesso all’Italia di raggiungere i transalpini a quota 10 punti e di superarli in classifica grazie agli scontri diretti. Per qualificarsi ai quarti di Nations League basterà non perdere contro il Belgio , mentre una vittoria garantirebbe agli Azzurri anche il primato nel girone, indipendentemente dal risultato dell’altra partita.

Ultimo appuntamento della fase a gironi di Nations League per l’Italia , che questa sera, domenica 15 novembre, affronta il Belgio in una sfida decisiva per il proprio cammino nella competizione. Gli Azzurri scenderanno in campo alle 20.45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles , con l’obiettivo di conquistare l’accesso ai quarti di finale e, possibilmente, chiudere il raggruppamento al primo posto.

In caso di pareggio contro il Belgio, invece, l’Italia terminerebbe il girone a quota 11 punti e potrebbe conservare il primato soltanto se la Francia non riuscisse a vincere contro la Turchia. Un eventuale successo dei francesi, accompagnato da un pareggio degli Azzurri, consegnerebbe invece il primo posto ai transalpini, con l’Italia seconda e comunque qualificata.

Per chiudere il raggruppamento in testa, all’Italia basterà battere il Belgio con qualsiasi risultato . In questo caso gli Azzurri salirebbero a 13 punti e sarebbero matematicamente primi, anche qualora la Francia dovesse superare la Turchia.

Oltre alla qualificazione, gli Azzurri possono conquistare anche il primo posto nel Gruppo A1. Un traguardo importante in vista della fase a eliminazione diretta, perché permetterebbe alla Nazionale di presentarsi al sorteggio dei quarti di finale come testa di serie.

Il regolamento della Nations League prevede che le prime due classificate di ciascuno dei quattro gironi della Lega A conquistino l’accesso ai quarti di finale. L’Italia ha dunque il destino nelle proprie mani e può ottenere la qualificazione senza dover necessariamente vincere contro il Belgio.

Nell’ultima giornata, in programma questa sera, si disputeranno contemporaneamente Belgio-Italia e Francia-Turchia , entrambe con calcio d’inizio alle 20.45.

L’Italia occupa il primo posto grazie ai risultati negli scontri diretti contro la Francia, con cui ha pareggiato 1-1 in trasferta prima di imporsi 3-1 nella sfida di ritorno. Il Belgio insegue invece a una sola lunghezza dalle due capolista, mentre la Turchia è già aritmeticamente ultima.

La classifica è attualmente la seguente:

Nations League, cosa cambia arrivando primi o secondi?

La posizione finale nel girone avrà conseguenze anche sul cammino dell’Italia nella fase successiva. Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A saranno infatti teste di serie nel sorteggio dei quarti di finale e affronteranno una delle quattro seconde classificate.

Chi vince il girone avrà inoltre il vantaggio di disputare in casa la partita di ritorno dei quarti di finale, un aspetto potenzialmente importante in una sfida a eliminazione diretta.

I quarti si disputeranno nel marzo 2027, con gare di andata e ritorno. Le quattro Nazionali vincitrici accederanno quindi alla fase finale della competizione, che assegnerà il titolo.

Belgio-Italia, dove vedere la partita in TV e streaming

La sfida tra Belgio e Italia, valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Nations League, si disputerà questa sera, domenica 15 novembre 2026, alle ore 20.45, allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

L’incontro sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai 1, mentre per la visione in streaming sarà possibile utilizzare gratuitamente la piattaforma RaiPlay, accessibile attraverso il sito ufficiale e l’applicazione disponibile sui dispositivi compatibili.