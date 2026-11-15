I Della Valle incassano ancora dalla Fiorentina: ricevuto il risarcimento di IMG

La Fiorentina ha destinato alla precedente proprietà della famiglia Della Valle le somme incassate da IMG nell’ambito dell’accordo transattivo relativo alla commercializzazione dei diritti televisivi internazionali. È quanto emerge dal bilancio del club viola, consultato da Calcio e Finanza, che ricostruisce il trattamento contabile dell’operazione e le ragioni per cui il corrispettivo è stato riconosciuto agli ex proprietari.

L’importo è stato contabilizzato dalla Fiorentina tra i ricavi dell’esercizio, ma ha trovato una corrispondente registrazione tra i costi, in virtù degli accordi sottoscritti in occasione del passaggio di proprietà del club dalla famiglia Della Valle alla famiglia Commisso. Di conseguenza, pur avendo incrementato i ricavi e i costi della società, l’operazione non ha prodotto un beneficio netto sul risultato economico dell’esercizio.