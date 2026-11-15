La UEFA Nations League 2026/27 riparte con uno dei match più interessanti del programma. Domenica 15 novembre 2026 si affrontano infatti Spagna e Inghilterra , nella sesta e ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A , che comprende anche Croazia e Repubblica Ceca . Il calcio d’inizio al Riyadh Air Metropolitano di Madrid è fissato per le ore 20.45 .

La sfida sarà visibile quindi per gli abbonati Sky Sport ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go .

Il Gruppo 3 della Lega A vede al momento la Spagna al primo posto a punteggio pieno, al secondo posto c’è l’Inghilterra con 12 punti, segue la Croazia con 3 punti e infine la Repubblica Ceca a quota zero. Entrambe Spagna e Inghilterra sono già qualificate alla fase successiva della competizione, ma la partita determinerà chi chiuderà il girone al primo posto.

In particolare, Spagna-Inghilterrasarà trasmessa su Sky Sport Max e Sky Sport 251, con la telecronaca affidata a Stefano Borghi. Gli abbonati potranno quindi seguire il match sia tramite televisore sia attraverso i dispositivi compatibili con i servizi streaming di Sky.

L’appuntamento è dunque fissato per la serata di domenica 15 novembre: calcio d’inizio alle 20.45, diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251 e streaming tramite Sky.