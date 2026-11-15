La UEFA Nations League 2026/27 riparte con uno dei match più interessanti del programma. Domenica 15 novembre 2026 si affrontano infatti Spagna e Inghilterra, nella sesta e ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A, che comprende anche Croazia e Repubblica Ceca. Il calcio d’inizio al Riyadh Air Metropolitano di Madrid è fissato per le ore 20.45.
Prosegue così la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, che si concluderà ancora una volta con le Finals. La competizione presenta anche alcune novità rispetto al passato, con un cambio di regolamento introdotto in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dall’edizione 2028/29.
Il Gruppo 3 della Lega A vede al momento la Spagna al primo posto a punteggio pieno, al secondo posto c’è l’Inghilterra con 12 punti, segue la Croazia con 3 punti e infine la Repubblica Ceca a quota zero. Entrambe Spagna e Inghilterra sono già qualificate alla fase successiva della competizione, ma la partita determinerà chi chiuderà il girone al primo posto.
Dove vedere Spagna Inghilterra tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Spagna-Inghilterra, match valido per la quinta giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà al Riyadh Air Metropolitano di Madrid il 15 novembre 2026, con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.
La sfida sarà visibile quindi per gli abbonati Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go.
In particolare, Spagna-Inghilterrasarà trasmessa su Sky Sport Max e Sky Sport 251, con la telecronaca affidata a Stefano Borghi. Gli abbonati potranno quindi seguire il match sia tramite televisore sia attraverso i dispositivi compatibili con i servizi streaming di Sky.
L’appuntamento è dunque fissato per la serata di domenica 15 novembre: calcio d’inizio alle 20.45, diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251 e streaming tramite Sky.